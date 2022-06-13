В их жизни начинается "черная полоса".

Астрологи рассказали, что "магическое" 13 июня негативно отразится на жизни трех знаков Зодиака. Их ждут сплошные неприятности, из-за которых они могут много плакать и страдать. Но помните, что из любой ситуации можно найти выход.

Телец

День будет совсем неблагоприятным для вас. Всю неделю вы будете ощущать внутреннее опустошение. Вам будет казаться, что весь мир против вас. И в работе, и в личной жизни вас ждут неприятности. Чтобы избежать серьезных конфликтов, постарайтесь не реагировать слишком остро на происходящее. Лучше промолчите, где это нужно.

Стрелец

Стрельцам дадут о себе знать хронические заболевания. В этот раз вам не удастся просто залечить болезни. Вам нужно серьезно заняться своим здоровьем. Также есть высокий риск получить травму из-за невнимательности. Помните, что здоровье прежде всего.

Водолей

С 13 июня у Водолеев начнется сезон испытаний. Судьба буквально будет вас изводить, выматывать. Но не стоит расстраиваться и опускать руки. Докажите, что вы не из робкого десятка, и можете справиться со всеми трудностями на своем пути.

Напомним, три знака Зодиака в июне столкнутся с изменой.

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