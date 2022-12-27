Девам карты Таро сулят спонтанные траты.

В среду 28 декабря, несмотря на приближающиеся праздники, Львы получат шанс добиться успехов на работе. Овнам же придется расплачиваться за ошибки. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

Овны слишком заигрались. Они рисковали, говорили много лишнего и совсем не думали о последствиях. Теперь их ждет обидный урок, судьба щелкнет Овнов по носу и спустит на землю.

Телец

Тельцам лучше запастись терпением. Карты Таро сулят вам навязчивого собеседника, который будет норовить узнать как много больше ваших секретов. Не доверяйте никому свои тайны, в этот день они могут обернуться против вас.

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Близнецы

В среду Близнецам можно задуматься о смене имиджа. Сходите к парикмахеру, обновите гардероб или просто купите себе новый аксессуар. Перемены, пусть и небольшие, пойдут вам на пользу.

Рак

Раков ждет радостная новость. Вы будете невероятно счастливы, разделите приятные эмоции со своей второй половинкой. Карты Таро сулят Ракам хороший день и не менее хороший вечер.

Лев

28 декабря Львы удивят всех своих коллег. Вас ждет карьерный прыжок, начальство высоко оценит все ваши заслуги.

Дева

Девам карты Таро сулят спонтанные траты. Возможно, вам приглянется новый гаджет или же вы решите обновить мебель в своем жилище. Не жалейте денег, покупки будут удачными.

Весы

В среду Весы смогут расслабиться. Отдохните от работы, но не проводите время в одиночестве. Проведайте родственников или погуляйте с друзьями.

Скорпион

Скорпионам карты Таро советуют заняться домашними делами. Приготовьте любимое блюдо, наведите порядок в шкафу и избавьтесь от хлама. Очистите свое пространство от лишней и бесполезной энергии.

Стрелец

Стрельцам придется дать отпор своим обидчикам. Не отмалчивайтесь и смело отстаивайте свои границы. Карты Таро сулят Стрельцам ссоры, в которых они окажутся победителями.

Козерог

Козероги оторваны от реальности. Вы слишком много мечтаете, но ничего не делаете для своего успеха. Карты Таро сулят Козерогам день важных решений, пришло время брать себя в руки и делать первые шаги к своему счастью.

Водолей

Водолеи рискуют сильно поссориться с близким человеком. Вы слишком обидчивы и часто не слышите то, что вам пытаются сказать. Научитесь уважать чужое мнение и тогда вы сможете избежать всех неприятных разговоров.

Рыбы

Карты Таро советуют Рыбам быть максимально честными. Не стоит терпеть неудобства ради чьего-то комфорта. Смело выражайте недовольство, но не забывайте о вежливости.

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