Узнайте, что ждет вас в понедельник.

13 февраля сразу двум знакам Зодиака стоит готовиться к ветру перемен. А вот Овнам придется ломать голову над сложной дилеммой. Что ждет другие знака Зодиака в понедельник - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

Овнов ждет непростой выбор. Вам придется решить не только за себя. Помните, что каждый, кто берет на себя такую ответственность, должен взвешивать каждый шаг.

Телец

Тельцов ждет день новых идей. Возможно, вас посетит гениальная мысль. Не бойтесь произнести ее вслух.

Видео дня

Близнецы

Близнецы рискуют потерять свое счастье. Кто-то украдет вашу мечту и лишит вас самоуважения.

Рак

Ракам можно ждать приятного сюрприза. Вы можете провести этот день без лишних забот и посвятить его только себе.

Лев

Карты Таро сулят Львам перемены. Возможно, вам придется взвалить на себя новые обязанности. Но также возможно, что в вашу жизнь ворвется свежий ветер, который принесет лишь хорошее.

Дева

Девы смогут одержать победу и получить то, чего они так давно хотели. Не бойтесь бороться за свое счастье.

Весы

Карты Таро советуют Весам задуматься о своей личной жизни. Флиртуйте, приглашайте тех, кто вам нравится, на свидания. Пришло время найти себе вторую половинку.

Скорпион

Скорпионам нужно набраться решительности. Их будут атаковать ненужными вопросами, кто-то очень захочет узнать ваши секреты. Осадите врагов и решительно дайте им понять, что не будете идти у них на поводу.

Стрелец

Карты Таро пророчат Стрельцам день веселья. Относитесь ко всему с юмором, так жить куда проще.

Козерог

Козерогам выпадет шанс стать богаче. Возможно, вам предложат повышение или командировку, стоит рискнуть.

Водолей

В понедельник Водолеям стоит задуматься о том, достаточно ли они уделяют времени своим близким. В погоне за успехами на работе вы могли забыть о тех, кто нуждается в вашем внимании.

Рыбы

Карты Таро сулят Рыбам перемены. Вы сможете существенно продвинуться вперед, что сделает вас невероятно счастливыми.

Напомним, ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которые рискуют потерять любовь и остаться в одиночестве на следующей неделе.

Вас также могут заинтересовать новости: