Овнам предстоит оказаться на распутье.

Понедельник, 12 декабря, начнется для Дев с неприятностей и ссор. А вот Львам стоит ждать чуда, они получат возможность стать богаче. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте ниже.

Овен

Овнам предстоит оказаться на распутье. Вам нужно сделать важный выбор и не ошибиться. Карты Таро советуют Овнам не торопиться и все обдумать.

Телец

Тельцы погрязнут в склоках. Вы слишком заигрались и наговорили много лишнего, пришло время нести за это ответственность. Не пытайтесь найти себе оправдание. Тельцам нужно научиться признавать свои ошибки.

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Близнецы

12 декабря Близнецы проведут день, занимаясь приятными делами. Никто не сможет испортить ваше настроение. Карты Таро сулят Близнецам много радости и сюрпризов от судьбы.

Рак

Раков ждет непростой день. Вам предстоит обойти острые углы и научиться решать конфликты без лишних эмоций. Карты Таро советуют Ракам не огорчаться из-за мелких неприятностей, к вечеру вы сможете отдохнуть от рутины.

Лев

Львам невероятно повезет. Вас ждет денежный дождь и похвала от начальства. Вы добились небывалого успеха и можете с чистой совестью наслаждаться победой.

Девы

Девы рискуют серьезно поссориться с родственниками. В вашей семье назрел большой конфликт. Однако если Девы смогут смягчить ситуацию, если проявят внимательность к проблемам каждого члена семьи.

Весы

12 декабря Весам стоит посвятить время уходу за собой. Вы уже давно не тратили на себя деньги и слишком экономили. Сходите на шоппинг, побалуйте себя новой одеждой или походом в салон красоты.

Скорпион

Скорпионов ждет насыщенный день. Вы не сможете отдохнуть, однако начальство даст вам настолько интересное задание, что работа вас приятно увлечет и совсем не будет утомлять.

Стрелец

Стрельцов ждет печаль. Карты Таро сулят вам грустное прощание с прошлым. Однако такие события только кажутся негативными. После печального прощания вас ждет светлое будущее.

Козерог

Козерогов ждет приятная компания и отдых с самыми близкими друзьями. Смело идите на прогулку и не думайте о работе. Бытовые мелочи и другие заботы можно отложить на другой день.

Водолей

12 декабря Водолеям нужно прислушаться к своему сердцу. Карты Таро советуют вам не отказываться от приглашений на свидания. Любовь всей вашей жизни где-то рядом.

Рыбы

Рыбы получат силы, чтобы наконец дать отпор врагам и недоброжелателям. Не бойтесь "показать зубы" обидчикам, пришло время оставить их всех позади и уверенно идти вперед.

Напомним, ранее астролог предсказала неожиданные перемены в войне 2022.

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