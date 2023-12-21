Лунный календарь стрижек поможет запланировать лучший день для похода в парикмахерскую.

Лунный календарь оказывает значительное влияние на наше здоровье, в том числе и на рост и здоровье волос. Люди давно заметили, что в зависимости от фазы Луны волосы могут быть непослушными и запутанными, или же здоровыми, мягкими и податливыми. Выбрать удачный день для похода к парикмахеру поможет лунный календарь стрижек.

Наш лунный календарь стрижек на январь 2024 учитывает фазы Луны и знаки Зодиака. Он подскажет вам, в какие дни стоит красить, завивать и стричь волосы, чтобы прическа вышла удачной, а в какие даты лучше вообще не прикасаться к волосам.

Когда нельзя стричь волосы в январе

В некоторые дни качество волос сильно ухудшается, поэтому визит в парикмахерскую лучше отменить в такие даты:

Видео дня

6 января - под влиянием знака Скорпиона волосы станут ослабленными. Любые манипуляции с прической станут большим стрессом для волос. Очень нестабильный день - стрижки и окрашивания получатся непредсказуемыми.

- под влиянием знака Скорпиона волосы станут ослабленными. Любые манипуляции с прической станут большим стрессом для волос. Очень нестабильный день - стрижки и окрашивания получатся непредсказуемыми. 7 января - стрижка в этот день не принесет удовлетворение и ухудшит эмоциональное состояние. Окрашивание получится очень непредсказуемым. Сложные техники окрашивания и закрашивание седины лучше отложить.

- стрижка в этот день не принесет удовлетворение и ухудшит эмоциональное состояние. Окрашивание получится очень непредсказуемым. Сложные техники окрашивания и закрашивание седины лучше отложить. 14 января - влияние знака Рыб сделает кожу головы сухой и уязвимой. Воздействие на волосы агрессивных красящих и химических средств навредит гораздо сильнее, чем обычно, поэтому окрашивания и завивки лучше отложить.

- влияние знака Рыб сделает кожу головы сухой и уязвимой. Воздействие на волосы агрессивных красящих и химических средств навредит гораздо сильнее, чем обычно, поэтому окрашивания и завивки лучше отложить. 26 января - стрижка в этот день может спровоцировать проблемы со здоровьем. Смена прически 26 января не принесет удовольствия и не порадует результатом. После укорачивания волосы будут отрастать медленно и неровно.

Также не стоит делать сложную прическу по пятницам, поскольку результат будет непредсказуемым.

Когда стричь волосы в январе 2024

Чтобы стрижка точно вас порадовала, её рекомендуется планировать на такие дни:

1 января - стрижка в этот день позитивно повлияет на волосы, укрепит их и ускорит рост. Завивки пройдут успешно и долго продержатся. Удачно пройдет любое окрашивание, особенно седых волос.

- стрижка в этот день позитивно повлияет на волосы, укрепит их и ускорит рост. Завивки пройдут успешно и долго продержатся. Удачно пройдет любое окрашивание, особенно седых волос. 2 января - под влиянием знака Девы волосы будут послушными и мягкими. Любые укладки и стрижки порадуют результатом, а окрашивания пройдут успешно. Можно работать с кончиками и корнями, бороться с перхотью.

- под влиянием знака Девы волосы будут послушными и мягкими. Любые укладки и стрижки порадуют результатом, а окрашивания пройдут успешно. Можно работать с кончиками и корнями, бороться с перхотью. 10 января - влияние знака Зодиака Козерога придаст волосам блеск и здоровье. Любая прическа будет выглядеть роскошно, а химические завивки и выпрямление навредят меньше, чем обычно. Можно пробовать любые эксперименты с цветом волос.

- влияние знака Зодиака Козерога придаст волосам блеск и здоровье. Любая прическа будет выглядеть роскошно, а химические завивки и выпрямление навредят меньше, чем обычно. Можно пробовать любые эксперименты с цветом волос. 13 января - это лучший день, когда стричься в январе 2024 года. Результат похода в парикмахерскую удовлетворит вас на 100%.

- это лучший день, когда стричься в январе 2024 года. Результат похода в парикмахерскую удовлетворит вас на 100%. 15 января - хороший день для посещения парикмахера, если у вас тонкие, ослабленные и поврежденные волосы. Оздоровительные процедуры принесут двойную пользу. Можно делать объемную прическу и красить волосы в светлые оттенки.

- хороший день для посещения парикмахера, если у вас тонкие, ослабленные и поврежденные волосы. Оздоровительные процедуры принесут двойную пользу. Можно делать объемную прическу и красить волосы в светлые оттенки. 17 января - после укорачивания волосы будут отрастать быстрее и оздоровятся. Удачно пройдут оздоровительные процедуры. Окрашивание лучше проводить натуральными красителями.

- после укорачивания волосы будут отрастать быстрее и оздоровятся. Удачно пройдут оздоровительные процедуры. Окрашивание лучше проводить натуральными красителями. 20 января - под влиянием знака Тельца волосы станут очень послушными. Удачно пройдет любое закрашивание, даже самое сложное. На эту дату можно планировать закрашивание седины, мелирование и осветление. Новая стрижка вдохновит и придаст сил.

- под влиянием знака Тельца волосы станут очень послушными. Удачно пройдет любое закрашивание, даже самое сложное. На эту дату можно планировать закрашивание седины, мелирование и осветление. Новая стрижка вдохновит и придаст сил. 22 января - стрижка в этот день ускорит рост, поэтому можно укоротить волосы, если мечтаете о длинной шевелюре. День хорошо подходит для завивки волос, в том числе и химической. А вот выпрямлять локоны не стоит.

- стрижка в этот день ускорит рост, поэтому можно укоротить волосы, если мечтаете о длинной шевелюре. День хорошо подходит для завивки волос, в том числе и химической. А вот выпрямлять локоны не стоит. 25 января - в этот день Луна пребывает в знаке Льва, который считается лучшим для любых процедур с волосами. В эту дату можно пробовать любые эксперименты и делать даже самые смелые прически - результат обязательно порадует. Очень хорошо пройдет завивка.

- в этот день Луна пребывает в знаке Льва, который считается лучшим для любых процедур с волосами. В эту дату можно пробовать любые эксперименты и делать даже самые смелые прически - результат обязательно порадует. Очень хорошо пройдет завивка. 29 января - под влиянием знака Девы волосы быстрее растут и хорошо реагируют на завивку. Любое окрашивание пройдет удачно, а химические процедуры нанесут минимальный вред волосам. Хорошая дата для лечения перхоти, секущихся кончиков, выпадения волос.

Также хорошие дни, когда стричься в декабре 2023, - это все субботы. В эти дни волосы становятся послушными и здоровыми.

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