Декабрь 2024 примечателен тем, что в нем будет двойное новолуние. Это явление случается примерно раз в 29 месяцев. Когда наблюдать новую и полную Луну, а также какие дни будут удачными для лечения зубов, поездок, свиданий, смены работы и новых проектов, а в какие - лучше "залечь на дно", подскажет лунный календарь на декабрь 2024.
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Фазы Луны в декабре 2024 и как они влияют на человека
Лунный цикл состоит в среднем из 29,5 календарных дней. За этот период Луна проходит четыре фазы, начиная от новолуния и заканчивая убывающим серпом.
- Новолуние - это начало нового цикла, Луну не видно, и, если время новолуния приходится на ночь, то ее также называют самой темной ночью месяца. Период считают не очень благоприятным.
- Растущий серп, первая четверть и растущая Луна - три фазы Луны до полнолуния, считается,что на растущую Луну лучше всего начинать любые дела.
- Полнолуние - Луна на пике, ее влияние очень сильное, поэтому может негативно отражаться на эмоциональном состоянии людей и на их поступках. Период считается не очень благоприятным.
- Убывающая Луна, последняя четверть и убывающий серп - три фазы до следующего новолуния, энергетика Луны становится слабее, в это время следует избавляться от того, что отжило себя.
Фазы Луны в декабре 2024 будут такими:
- новолуние - 1 и 31 декабря;
- растущая Луна - со 2 по 14 декабря;
- полнолуние - 15 декабря;
- убывающая Луна - с 16 по 30 декабря.
Почему в декабре два новолуния? Дело в том, что лунный месяц состоит в среднем из 29,5 дней, а календарный - из 30 или 31. Поэтому иногда получается так, что Луна прошла уже все свои фазы в течение месяца и успевает обновиться еще раз в конце его. Это мы и будем наблюдать в декабре 2024.
По мнению астрологов, два новолуния могут вносить диссонанс в жизнь и отражаться на принятии решений, так как интуиция в это время ослаблена. Но не в этом месяце: новолуния в декабре - это одни из самых благоприятных дат.
Лунный календарь на декабрь 2024
По мнению астрологов, лунные дни можно поделить на благоприятные и неблагоприятные. Первые - хороши для любых дел, вторые - наоборот:
- самые благоприятные дни месяца - 1, 6, 7 декабря;
- благоприятные дни в целом - 17, 21, 22, 25, 27, 28, 31 декабря;
- самые неблагоприятные дни - 10 и 11 декабря;
- неблагоприятные дни в некоторых сферах - 2, 5, 9, 12, 15, 18, 19, 23, 26, 29.
Остальные дни - нейтральные.
Кроме этого, есть дни, которые благоприятны в опеределенных сферах, хотя в других могут быть неудачными.
Благоприятные дни в декабре 2024 по сферам:
- начинания - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14;
- финансы - 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14;
- работа - 2, 3, 4 , 5, 9,10, 11, 12, 13, 14 ,30;
- любовь - 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18;
- свадьба - 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 30;
- лечение зубов - 3, 4, 5, 11, 12, 13, 30;
- поездки - 3, 4, 5, 11, 12, 13, 30.
Ранее мы публиковали лунный календарь на ноябрь 2024 с благоприятными и неблагоприятными днями.