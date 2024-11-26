Декабрь 2024 порадует нас двумя новолуниями - рассказываем, как будут меняться фазы Луны и когда благоприятные и неблагоприятные дни.

Декабрь 2024 примечателен тем, что в нем будет двойное новолуние. Это явление случается примерно раз в 29 месяцев. Когда наблюдать новую и полную Луну, а также какие дни будут удачными для лечения зубов, поездок, свиданий, смены работы и новых проектов, а в какие - лучше "залечь на дно", подскажет лунный календарь на декабрь 2024.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Фазы Луны в декабре 2024 и как они влияют на человека

Лунный цикл состоит в среднем из 29,5 календарных дней. За этот период Луна проходит четыре фазы, начиная от новолуния и заканчивая убывающим серпом.

Видео дня

Новолуние - это начало нового цикла, Луну не видно, и, если время новолуния приходится на ночь, то ее также называют самой темной ночью месяца. Период считают не очень благоприятным.

Растущий серп, первая четверть и растущая Луна - три фазы Луны до полнолуния, считается,что на растущую Луну лучше всего начинать любые дела.

Полнолуние - Луна на пике, ее влияние очень сильное, поэтому может негативно отражаться на эмоциональном состоянии людей и на их поступках. Период считается не очень благоприятным.

Убывающая Луна, последняя четверть и убывающий серп - три фазы до следующего новолуния, энергетика Луны становится слабее, в это время следует избавляться от того, что отжило себя.

Фазы Луны в декабре 2024 будут такими:

новолуние - 1 и 31 декабря;

растущая Луна - со 2 по 14 декабря;

полнолуние - 15 декабря;

убывающая Луна - с 16 по 30 декабря.

Почему в декабре два новолуния? Дело в том, что лунный месяц состоит в среднем из 29,5 дней, а календарный - из 30 или 31. Поэтому иногда получается так, что Луна прошла уже все свои фазы в течение месяца и успевает обновиться еще раз в конце его. Это мы и будем наблюдать в декабре 2024.

По мнению астрологов, два новолуния могут вносить диссонанс в жизнь и отражаться на принятии решений, так как интуиция в это время ослаблена. Но не в этом месяце: новолуния в декабре - это одни из самых благоприятных дат.

Лунный календарь на декабрь 2024

По мнению астрологов, лунные дни можно поделить на благоприятные и неблагоприятные. Первые - хороши для любых дел, вторые - наоборот:

самые благоприятные дни месяца - 1, 6, 7 декабря;

благоприятные дни в целом - 17, 21, 22, 25, 27, 28, 31 декабря;

самые неблагоприятные дни - 10 и 11 декабря;

неблагоприятные дни в некоторых сферах - 2, 5, 9, 12, 15, 18, 19, 23, 26, 29.

Остальные дни - нейтральные.

Кроме этого, есть дни, которые благоприятны в опеределенных сферах, хотя в других могут быть неудачными.

Благоприятные дни в декабре 2024 по сферам:

начинания - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14;

финансы - 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14;

работа - 2, 3, 4 , 5, 9,10, 11, 12, 13, 14 ,30;

любовь - 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18;

свадьба - 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 30;

лечение зубов - 3, 4, 5, 11, 12, 13, 30;

поездки - 3, 4, 5, 11, 12, 13, 30.

Ранее мы публиковали лунный календарь на ноябрь 2024 с благоприятными и неблагоприятными днями.

Вас также могут заинтересовать новости: