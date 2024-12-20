Новый год начнется с растущей Луны - рассказываем, как меняются ее фазы и когда будут наиболее благоприятные дни.

Январь 2025 будет богат на удачные дни - их в этом месяце будет восемь. Но и без неблагоприятных дней не обойдется, хотя их, к счастью, совсем мало. Когда лучше всего планировать поход к зубному врачу, поездки, свидания, решать финансовые и рабочие вопросы, подскажет лунный календарь на январь.

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Фазы Луны в январе 2025 и их влияние

Лунный цикл - это 29,5 календарных дней в среднем. За этот период Луна проходит несколько фаз, которые, как говорят атрологи, по разному влияют на человека и его жизнь:

Видео дня

новолуние - начало нового лунного цикла, Луна не видна на небосклоне, период считают неблагоприятным для разного рода дел;

растущий серп, первая четверть и растущая Луна - три фазы Луны от новолуния до полнолуния, которые считаются наиболее благоприятными для планирования и начала любых дел;

полнолуние - Луна на своем пике и оказывает сильное энергетическое влияние, может негативно отражаться на эмоциональном состоянии людей и на их поступках, период считается неблагоприятным;

убывающая Луна, последняя четверть и убывающий серп - три фазы до следующего новолуния, энергетика Луны ослабевает, сичтается чт в этот период нужно завершать начатаое и избавляться от всего, что уже отжило себя.

Фазы Луны в январе 2025 будут такими:

растущая Луна - 1-13 января;

полнолуние - 14 января;

убывающая Луна - 15-28 января;

новолуние - 29 января;

растущая Луна - с 30 января.

Таким образом, в январе будет два периода, когда Луна растет.

Лунный календарь на январь 2025

Все дни в лунном календаре астрологи делят на благоприятные и неблагоприятные:

благоприятные дни в январе - это 2, 9, 16, 21, 23, 26, 29, 30 числа, самыми благоприятными астрологи называют 2,9, и 30 января;

числа, самыми благоприятными астрологи называют 2,9, и 30 января; неблагоприятные дни в январе - 6 и 7 число.

Кроме этого, есть дни, которые будут наиболее удачны для определенных сфер деятельности. В январе это такие даты:

для начинаний: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 30, 31 января;

для финансов: 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

для рабочих вопросов: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 28;

для любви: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30, 31;

для свадьбі: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 26 ,27, 28, 31;

для лечения зубов: 8, 9, 10, 26, 27, 28;

для поездок: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 31.

Ранее мы публиковали лунный календарь на декабрь 2024 с благоприятными и неблагоприятными днями.

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