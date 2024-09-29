Близнецам рекомендуют мойку машины, а Весам - застилание постели.

Астрологи рассказали, какая работа по дому лучше всего подходит в зависимости от знака Зодиака, пишет tasteofhome.com.

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Овен - вынос мусора

Вы лидер, а не последователь, Овен. Если вы думаете, что будете ждать, пока кто-то другой в вашей семье вынесет мусор, подумайте еще раз. Вы из тех, кто сделает это еще до того, как кто-то попросит/заметит/напомнит.

Телец - полив растений

Если вы - Телец, скорее всего, у вас особая связь с природой, а это значит, что вы больше любите садоводство, чем другие знаки Зодиака. Поэтому любые дела, связанные с природой, например, полив растений и садоводство, скорее всего, будут в вашем списке дел.

Близнецы - мойка машины

Ужин с друзьями в пятницу вечером? День рождения коллеги? Вы отвечаете утвердительно на все предложения. И чтобы поддерживать свой социальный статус, вам понадобится машина. Поэтому заботьтесь о своей колеснице, часто ее моя.

Рак - пылесос

Если бы нам пришлось определить вас одним словом, Рак, это было бы "домосед". А поскольку вы так любите место, где живете, грязные полы просто не подойдут. Поэтому, если бы у вас был выбор домашних дел, вы, скорее всего, взяли бы пылесос.

Лев - мытье посуды

Вам нравится контролировать все аспекты своей жизни, Лев, в том числе и домашние дела. И единственная задача, которую вы не готовы делегировать, - мытье посуды. Львы убеждены, что никто не делает это так хорошо, как они.

Дева - наведение порядка

Некоторые называют это обсессивно-компульсивным расстройством, некоторые - быть Девой. Несмотря на это, ваши перфекционистские наклонности означают, что вы любите, чтобы все было на своих местах.

Весы - застилание постели

В вас много хорошего, Весы: вы очаровательны, счастливы, оптимистичны. Но вы также не слишком заинтересованы в домашней работе. Это значит, что вам нравится проводить много времени в постели и тратить очень мало времени на домашние дела. Поэтому смена простыней и застилание постели - это, пожалуй, все ваши обязанности по дому.

Скорпион - вытирание пыли

Единственное, что загадочнее Скорпиона? - Как столько пыли может скопиться на мебели всего за неделю? И раскрытие того, что находится под грязью, похоже на то, как люди снимают с вас слои, чтобы узнать вас, Скорпион.

Стрелец - уборка ванной

Все, что вы делаете, вы делаете с энтузиазмом, Стрелец. И из всех мест в вашем доме, которые заслуживают такой тщательной уборки, ванная комната - номер один.

Козерог - мытье полов

Требуется достойное восхищения количество самодисциплины, чтобы помнить о том, чтобы мыть пол каждую неделю, не говоря уже о том, чтобы мотивировать себя на это. Но благодаря вашей невероятной трудовой этике, Козерог, вы справляетесь. И в результате ваши полы сверкают чистотой.

Водолей - стирка

Зачем вписываться, если можно выделиться? Это ваш девиз, Водолей. И один из способов выразить свою оригинальность - через то, что вы носите. Но всю эту одежду нужно постирать перед следующей вечеринкой, так что, стирка - это то, в чем вы, вероятно, хороши.

Рыбы - кулинария

Вы любите проявлять креативность на кухне, Рыбы, поэтому приготовление ужина для семьи едва ли покажется вам рутиной. Экспериментируете ли вы с новым рецептом для фритюрницы или взбиваете любимую всеми еду для комфорта, вы всегда превосходите себя.

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