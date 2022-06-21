Как правильно загадывать желания во Вселенную и привлечь в свою жизнь счастье - узнайте в материале УНИАН.

Издавна День летнего солнцестояния 2022 считался магическим периодом - в славянском календаре эта дата имела особенно важное значение. С 21 по 22 июня длится самый долгий световой день, а значит энергия Солнца влияет на человека сильнее, чем обычно. УНИАН расскажет, можно ли сегодня загадать желание и как правильно это делать.

Ранее мы говорили о том, какие ритуалы на день летнего солнцестояния разрешено делать.

Как отметить день летнего солнцестояния - еда и одежда

Известно, что наши предки встречали несколько энергетически сильных дней в году, например:

полнолуние;

новолуние;

зеркальные даты;

периоды звездопада;

солнечные или лунные затмения;

коридоры затмений;

День равноденствия;

День солнцестояния.

Все эти даты обладают магической силой, поэтому важно соблюдать традиции предков, которые передавались нам из поколения в поколение.

К примеру, опытные астрологи говорят, что сутки с 21 по 22 июня нужно провести в яркой одежде - красных, оранжевых или желтых оттенков. Важно правильно подбирать и украшения - желательно, чтобы они были округлой формы и также пылали солнечной цветовой гаммой. Если у вас есть возможность, наденьте драгоценные украшения с яркими камнями - янтарем, кварцем, яшмой или рубином.

Что касается еды, то на ужин 21 июня можно приготовить:

блинчики;

пироги;

омлет;

жареный картофель, порезанный кружочками;

торт.

Важно, чтобы блюдо было круглой формы, напоминающей солнце, а украшения - только из свежих фруктов или овощей.

Как правильно загадать желание - примеры и техники

В День летнего солнцестояния каждый человек может получить энергию Солнца и напитаться его силой. Поэтому желательно встать до рассвета 21 или 22 июня, выйти на улицу или на балкон, расправить руки, посмотреть на небо и мысленно поблагодарить Солнце за его тепло и свет. Если в этот момент вы еще озвучите свое сокровенное желание, то вскоре оно обязательно сбудется.

Кроме такой техники, существует еще несколько:

Ритуал на воду

Утром наберите чистой воды (не из-под крана) в глубокую емкость, наклонитесь над ней и вслух три раза произнесите свое желание. Отнеситесь к этому серьезно и постоянно думайте о том, как сбывается загаданное. В конце умойтесь этой водой, а остатки вылейте на землю.

Ритуал на бумагу

Еще один вариант загадывания желаний на День солнцестояния. Вам необходимо взять белый лист бумаги и красный карандаш. Затем написать на бумаге одно или несколько своих желаний, указав конечную дату исполнения. В этот момент также важно визуализировать, как именно вы получаете желаемое. Когда напишете, сверните бумагу несколько раз и спрячьте в укромное место - до указанной даты мечта осуществится.

Ритуал на деньги

Соберите все наличные (купюры и монеты), которые есть в доме, и положите их на подоконник так, чтобы деньги были окутаны солнечными лучами. Мысленно попросите Солнце привлечь достаток в вашу семью, а 23 июня утром уберите наличность в укромное место. Увидите, как скоро ваше материальное положение улучшится.

Ритуал на любовь

Купите букет красных цветов (деньги за них отдавайте без сдачи) или соберите в поле. Снимите с них обертку, перевяжите красной лентой и поставьте в вазу. На маленьком листке бумаги напишите имя своего возлюбленного и положите в букет между листьев. Пока совершаете ритуал, мысленно попросите Солнце помочь вам быть вместе с этим человеком. Не трогайте букет, пока он не завянет, а потом цветы выбросьте на землю, а бумагу с именем сожгите.

ВАЖНО: прежде, чем загадывать какое-либо желание, убедитесь, что вы делаете это правильно. УНИАН привел несколько важных правил для тех, кто хочет настроить диалог со Вселенной.

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