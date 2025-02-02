Рассказываем, какая совместимость у Козерога с другими знаками Зодиака.

Козерог - очень практичный и целеустремленный человек. Его знак принадлежит стихии Земли, и витать в облаках Козерогу некогда - он занят. Это вызывает уважение и доверие, но с Козерогом просто не всем и не всегда. Кто подходит Козерогу-мужчине и Козерогу-женщине лучше всего, а с кем у них не сложится - рассказываем ниже.

Какая идеальная пара для Козерога

Хорошая совместимость знаков Зодиака с Козерогом далеко не у всех. Всего пять могут создать с ним гармоничный союз - это Рак, Скорпион и Рыбы, а также Телец, Дева.

Рак

У Рака и Козерога все может случиться, если они, к примеру, будут работать вместе или быть партнерами. Это две противоположности, которые притягиваются: Рак - очень эмоционален и капризен, Козерог - холоден и сдержан. Может случиться и так, что Рак начнет раздражать Козерога своей ранимостью. Но может и не случиться: Рак умеет создать комфорт и уют, а Козерог - дать поддержку и опору. Уберите лишние эмоции – и все будет хорошо.

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Скорпион

У Скорпиона и Козерога - полное взаимопонимание. Да, и тот, и другой знак - достаточно сильные, но они умеют позаботиться друг о друге. Доверие, стабильность и помощь держит их вместе. Скорпионам иногда приходится прятать свои эмоции, но чего только не сделаешь ради практичного и решительного Козерога.

Рыбы

Еще один знак из числа тех, кто подходит Козерогу-женщине и Козерогу-мужчине - это Рыбы. У них - очень хорошая совместимость. Нежность Рыб и забота Козерога делает их жизнь благополучной (жизнь Рыб в основном), ну а Козерогам просто достается роль героя. Правда, они не жалуются.

Телец

Если говорить о том, кто лучшая пара для Козерога-мужчины (и женщины), то астрологи сходятся в том, что это - Телец. Трудно представить этих двух "баранов" вместе, но это так. У них складываются очень честные, теплые и доверительные отношения, а общие взгляды на быт, финансы и карьеру только укрепляют их. Этот союз часто на всю жизнь и это не пугает ни одного, ни другого.

Дева

С Девой Козерогу очень легко. Это также приятный союз, где все уважают и ценят друг друга. Они и похожи-то очень: педанты, которые умеют считать деньги. И им совсем не скучно это делать – ведь важен результат. Отношения складываются прекрасно и счастливо.

Кто не совместим с Козерогами

Не очень хорошая совместимость по гороскопу у Козерога с Овном, Близнецами, Стрельцом, еще одним Козерогом, Весами, Водолеем и Львом.

С Овном у Козерогов конкуренция, им не до любви. Больше деловые, чем любовные отношения также складываются со Стрельцом - в семье им будет сложно. Не уживаются и два Козерога, уж очень похожи внешне, да и вообще - они не смогут решить, кто тут на самом деле главный. Непросто Козерогу будет и с Близнецами - они какие-то взбалмошные и безалаберные. С Весами - тоже мало понимания, они все время в чем-то сомневаются, а Козерог все никак не может найти точки соприкосновения.

Но худшая пара для Козерога - это Водолей и Лев. Водолея вообще самого нужно отговаривать от этого союза – он может влюбиться в Козерога по уши, считая идеалом, но когда его розовые очки разобьются, то буде в шоке. Ну а Льва - центр Вселенной всех Вселенных - Козерог терпеть не может. Как и тот заносчивого и консервативного Козерога. Он так и скажет ему об этом - прямо в лоб, чем доведет до белого каления. Какая уж тут любовь.

Ранее мы рассказывали, с кем хорошая совместимость по знаку Зодиака у Близнецов.

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