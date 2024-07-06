Среди отдельных знаков Зодиака насчитывают больше всего долгожителей.

На продолжительность жизни человека влияет множество факторов – питание, состояние здоровья, стресс, наследствненность, доступ к медицине и прочее. Эзотерики и астрологи уверены, что знак Зодиака также имеет влияние на то, сколько человеку отведено в этом мире.

УНИАН разбирался, какие знаки Зодиака самые долгожители.

Какой знак зодиака долго не стареет

Есть пять знаков Зодиака, которые умудряются годами не стареть и оставаться бодрыми. Конечно же, на это влияет характер, привычки и склонности, которыми нас наделяют планеты. Так, кто же эти счастливчики?

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Овен может годами не терять свою физическую форму благодаря сумасшедшему ритму, в котором они привыкли жить.

Близнецы до последнего поддерживают свой мозг в тонусе, что придает им энергии, а тело следует за головой.

Дева очень педантична, поэтому ей не составляет труда соблюдать режим, ходить по врачам и вести здоровый образ жизни, что, несомненно, позволяет сохранять молодость.

Козерог имеет, как правило, хороший иммунитет, а умение расставлять приоритеты, в частности, ставить на первое место свое здоровье, помогает оставаться бодрым. Кроме того, заставить их нервничать почти невозможно.

Водолей в своей жизни стремится к гармонии, а значит и к эмоциональной стабильности, что и продлевает их молодость.

Рейтинг долгожителей среди знаков Зодиака

Некоторые представители Зодиака демонстрируют удивительную продолжительность жизни вопреки всему. Таких счастливчика всего лишь четыре.

Телец

Первое место по праву занимает Телец. Этот упрямец имеет крепкое здоровье, что позволяет ему спокойно разменять восьмой десяток, а то и дожить до 100 лет. Единственное, ему необходимо следить за своим весом, иначе проблем с суставами и мочеполовой системой не избежать

Близнецы

Этот знак Зодиака легко теряет смысл жизни, впадает в уныние и даже в депрессию, что грозит истощением, а также проблемами с руками, ногами и легкими. Для того, чтобы догнать Тельца по годам жизни, Близнецу нужна крепкая семья и даже религия.

Дева

Еще один долгожитель, который спокойно отметит свой 80-десятый день рождения и даже больше. Этому знаку Зодиака очень важно обратить внимание на свое питание, иначе проблемы с органами пищеварения украдут счастье из их жизни.

Козерог

Последним любителем отметить свой столетний юбилей стал Козерог. Это ему обеспечивает феноменальная выносливость, но жизненно необходимо беречь кости, печень, желудок, поджелудочную и суставы. К сожалению, Козерог подвержен различным травмам, а также частенько болеет.

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