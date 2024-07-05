В новолуние дачникам рекомендуется перенести работу на огороде.

Лунный посевной календарь помогает дачникам подобрать удачные дни для работы на участке. Некоторые фазы нашего спутника делают растения уязвимыми и слабыми. Прежде всего это касается периода новой луны. Узнайте, что можно и чего нельзя делать в новолуние, чтобы не потерять весь урожай.

Что нельзя делать на даче в новолуние

Новолуние - это период обновления и начала нового лунного цикла. Аграриями проверено, что в это время семена и саженцы становятся ослабленными и негативно реагируют на любое взаимодействие с ними. Поэтому в новолуние нельзя:

сажать и пересаживать растения;

обрезать ветки и корни;

заготавливать черенки;

собирать урожай;

замачивать семена;

применять химикаты, удобрения;

и другим образом вмешиваться в природный цикл растений.

Важно заметить, что неудачной для работы считается не только сама дата новолуния, но и дни до и после него. Например, в июле 2024 года новая луна наступит 6 июля. Значит сажать растения нельзя с 5 по 7 июля.

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Можно ли работать в новолуние на огороде без вреда для растений

В период новой луны на даче можно заняться делами, которые не затрагивают растения. К примеру, перекопать и удобрить участок земли, подготовить субстрат, убрать сорняки в компостную кучу, развесить ловушки от насекомых.

Часто дачники интересуются, можно ли поливать растения в новолуние. Делайте это только если другого шанса полить грядки в ближайшее время не будет. В иных случаях лучше отложить полив на несколько дней.

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