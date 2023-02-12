Эта неделя будет сложной для некоторых знаков Зодиака.

Эзотерики составили прогноз на неделю, с 13 по 19 февраля, для всех знаков Зодиака. Карты Таро подскажут, как вам действовать в тот или иной день.

Овен

Неделя будет сложной для вас, однако в один день вас посетит невероятная удача. Вы сможете правильно ее использовать, если будете действовать с умом. Нервы и скорость будут ни к чему.

Телец

Уже на следующей неделе вы сможете отпустить прошлое, освободиться, перегрузиться. Благодаря этому конец недели пройдет для вас на позитивной ноте.

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Близнецы

Вам стоит собрать всю свою волю в кулак и приступить к работе. Только кропотливый труд принесет те результаты, которые вы хотите. Могут активизироваться конкуренты, но вам нельзя им уступать.

Рак

Эта неделя позволит вам сделать работу над ошибками и больше не наступать на одни и те же грабли. Судьба подготовила вам сюрприз за все испытания, с которыми вы сталкивались последнее время.

Лев

Вам нужно составить план своих действий. Если вы не будете отвлекаться на посторонние дела, то сможете реализовать все задуманное. А позже и получить хорошее вознаграждение за свой труд.

Дева

Карты советуют вам не браться за новые дела, а решить старые. Неделя будет сложной, на выносливость. Однако вы справитесь, если будете увереннее в себе и более смелыми.

Весы

В вашей жизни есть ситуация, которая поставила вас в тупик. И только от вас зависит, удастся ли вам из нее выйти. Если сами не можете принять какое-то судьбоносное решение, обратитесь за помощью к близким людям.

Скорпион

Вас ждут прекрасные новости, которые перевернут ваш мир с ног на голову. Вы будете очень счастливы от всего происходящего. К тому же вы можете встретить свою вторую половинку уже сблизи 15 числа.

Стрелец

Вы можете оказаться в нужное время в нужном месте. А это значит, что вы получите шанс наладить свою жизнь, вывести ее на новый уровень. Ничего не бойтесь, чтобы не упустить свой счастливый шанс и не остаться в дураках.

Козерог

Вас ждут серьезные перемены. Наконец вы отпустите прошлое и откроете свое сердце для счастливого будущего. Не исключено, что вы решитесь на брак или пополнение в семье.

Водолей

Вас ждет долгожданная победа, которая принесет вам не только удовлетворение собой, но и другие плюсы. Вы можете заключить выгодную сделку и заработать много денег.

Рыбы

Последнее время у вас было много проблем. Так вот в период с 12 по 17 февраля вы можете поставить точку в наболевших вопросах. Однако будьте осторожны 19 февраля, ведь Вселенная может подбросить вам новое испытание.

Напомним, два знака Зодиака встретят настоящую любовь и поверят в счастье на следующей неделе.

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