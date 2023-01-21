Овнам пора побороть свои страхи и внутренние противоречия.

В воскресенье, 22 января, Козерогам стоит готовиться к вспышкам гнева. Раки же могут расслабиться, в их жизни начался период тотального везения. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнам пора побороть свои страхи и внутренние противоречия. Научитесь смотреть на свои проблемы трезво, тогда все получится.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам хороший день. Вы сможете изменить свою судьбу и избежать ошибок. Не теряйте хватку и попытайтесь сделать как можно больше важных дел.

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Близнецы

22 января Близнецов ждет шумная вечеринка или же приятная прогулка с друзьями. Отдыхайте, но не забывайте о том, что после воскресенья наступает понедельник, а вместе с ним и работа.

Рак

Судьба решила наградить Раков. Вас ждет раздолье, все будет получаться, прибыль будет сама идти в ваши руки. Не менее приятные эмоции принесет общение с друзьями и родными, все конфликты останутся в прошлом.

Лев

Карты Таро сулят Львам день, полный позитивной энергии. Разделите свою радость с семьей и не забудьте позвонить тем, кто давно ждет звонка.

Дева

Девам нужно поработать над собой. Вы скопили в себе немало пороков, пришло время с ними бороться.

Весы

В воскресенье Весов окутают теплом и лаской. Насладитесь уютом и приятными объятиями, не отталкивайте тех, кто вас любит.

Скорпион

Скорпионам стоит ждать гостей, которые принесут с собой хорошие новости. Возможно, в вашей семье грядет пополнение.

Стрелец

22 января Стрельцам нужно пересмотреть свое отношение к работе. Возможно, вы слишком много трудитесь и не видите результат. Попробуйте заняться чем-то новым.

Козерог

Козерогам карты Таро пророчат непростой день. Вы можете сильно разозлиться, гнев затуманит ваш разум. Воздержитесь от необдуманных решений, только так можно избежать горя.

Водолей

22 января Водолеев ждет "воскрешение". Вы сможете решить все свои проблемы и помириться с давним врагом. Карты Таро советуют Водолеям начинать новую жизнь.

Рыбы

Рыбам стоит проявить мудрость. Вас ждут неожиданные события, которые поначалу могут испугать. Будьте мудрее, оцените все перспективы. Тогда вы поймете, что впереди только радость и счастье.

Ранее астрологи раскрыли сильные и слабые стороны Водолеев.

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