Узнайте, что вас ждет в первый день зимы.

В четверг, 1 декабря, Козерогам стоит готовиться к болезненным потерям и встряске, а вот Весам повезет куда больше - они будут купаться в любви и ласке. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте ниже.

Овен

Овнам придется на деле показать свои таланты и умения. Не бойтесь бороться с врагами и обстоятельствами, в этот день вы сможете не только одержать победу, но и показать все свои позитивные качества.

Телец

1 декабря Тельцов ждут хлопоты. Однако они не смогут испортить ваше настроение, ведь в этот день вы сможете получить приятные новости. Карты Таро советуют Тельцам не рисковать и принимать все происходящее вокруг спокойно.

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Близнецы

Близнецы окажутся на распутье, все будет зависеть от их поступков. Если вы будете злиться и спорить, то день закончится скандалами. А если же проявите доброту и правильно расставите приоритеты - вас ждет удача.

Рак

Раков ждет спокойный день, однако бездельничать не стоит. Вам пора выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое.

Лев

1 декабря Львам повезет. Карты Таро сулят им успехи на работе, а также приятное общение. Не избегайте шумных компаний, позвольте себе отдохнуть и расслабиться.

Дева

Карты Таро сулят Девам уныние и застой. Все будет будто вы валиться из ваших рук, однако не стоит впадать в депрессию. Судьба указывает на то, что Девам попросту пришло время перестать так много работать.

Весы

Весы наконец-то смогут отвлечься от рутины. Вы получите шанс сходить на свидание или провести время со своей второй половинкой дома. Флирт, ласка и много любви - принимайте этот подарок судьбы с благодарностью.

Скорпион

Скорпионов ждет возможность проявить свой острый ум. Вы сможете понять, кто лжет, а кто говорит правду. Карты Таро советуют Скорпионам осторожнее относиться к новым друзьям и внимательно слушать их рассказы, может всплыть большой обман.

Стрелец

1 декабря Стрельцы могут потерять связь с кем-то из своего окружения. Помимо этого, вас может ждать разочарование на работе. Однако карты Таро советуют Стрельцам осознать, что все происходящее все равно приведет к чему-то хорошему.

Козерог

Судьба устроит Козерогам настоящую встряску. Готовьтесь к тому, что близкие люди могут принести боль и разочарование. Не пытайтесь исправить ситуацию, сделайте выводы и попробуйте понять, почему все так происходит.

Водолей

Водолеев ждет день, когда они смогут получить хорошее вознаграждение за свои труды. Внезапная премия или щедрый подарок точно вас порадуют. Однако не спешите тратить все деньги и совершать крупные покупки. Карты Таро предупреждают о риске.

Рыбы

1 декабря Рыбам придется потрудиться и по-новому отнестись к своей жизни. Карты Таро не сулят вам проблем, однако есть риск, что усталость вас все-таки одолеет.

Напомним, ранее астрологи предупредили, что полнолуние 8 декабря принесет в дом трех знаков Зодиака проблемы.

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