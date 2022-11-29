Астрологи рассказали о трех знаках Зодиака, которых после полнолуния 8 декабря 2022 года могут ждать неприятности. Это будут бытовые трудности, проблемы в личной жизни и неприятности в карьере. К чему готовиться и кому - читайте в материале.
Весы
Эмоциональное состояние Весов будет нестабильным с самого начала декабря. Они будут буквально на грани конфликта с кем-то из членов своей семьи. 8 декабря случится какая-то мелочь, которая станет решающей - "снежный ком" из проблем достигнет гигантских масштабов.
Козерог
Козероги 8 декабря узнают очень плохую новость. Им могут сделать выговор или уволить с работы. Они будут чувствовать опасность, их будет пугать неуверенность в ближайшем будущем. Проблемы на этой почве появятся еще и в финансовой сфере, поскольку денег в декабре будет на все не хватать.
Звезды советуют заранее позаботиться о финансовой подушке, чтобы потом не остаться у разбитого корыта.
Рыбы
Рыбам будет непросто в личной жизни. Они могут скандалить со своей второй половинкой едва ли не каждый день в декабре. 8 числа может быть ссора на фоне накопления недовольств. Но уже через день-два ситуация стабилизируется и все будет в порядке.
Астрологи советуют прям говорить о своих недовольствах, а также ничего не скрывать от своего партнера, иначе это может быть причиной серьезных ссор.
Напомним, таролог Хомутовская назвала самые тяжелые дни декабря.
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