Астрологи назвали самые смешные знаки Зодиака. Всего в этом рейтинге представители четырех знаков.
По версии экспертов Psychicworld.com, самыми смешными являются Раки, Стрельцы, Тельцы и Девы. Зато самое скучное чувство юмора у Водолеев.
Рак
Рак считается самым смешным знаком Зодиака. Очень чувствительные и глубоко наблюдательные представители этого знака ловко применяют юмор в своем ближайшем окружении.
Раки довольно самокритичны, поэтому очень удачно высмеивают свои изъяны. Вместо этого они очень осторожно относятся к личному юмору, опасаясь лично оскорбить кого-то своими шутками.
Рак - это знак, который воспринимает вещи очень близко к сердцу и чувствует все глубоко. Их лучшая стратегия защиты - превратить раны своей души в комедийное шоу.
Стрелец
Эти люди скажут все, что захотят, кому угодно в любое время, что делает их рискованной компанией за ужином. Вместе с тем, прямолинейные Стрельцы являются блестящими комиками.
Они всегда ищут информацию, которую могут превратить в анекдоты, и любой опыт способны использовать в юморе.
Стрельцы - оптимисты по своей природе оптимисты. Они с легкостью извинятся, если их шутки были неудачными или оскорбительными.
Телец
Дерзкий, целеустремленный и упрямый характер Тельцов уверенно чувствует себя в юмористическом мире. Их юмор часто основан на высмеивании бессмысленности норм окружающего мира и людей.
Люди, они не зря называют этот знак "бешеным быком". Телец готов быть жестким, громким и провокационным. Впрочем, такой юмор отзывается в обществе.
Дева
Девы способны феноменально воспринимать информацию и формировать свою точку зрения относительно любого процесса в обществе. Эти люди видят то, чего не могут видеть другие. Они могут взять эти наблюдения и превратить их в драматическую комедию.
Представители этого знака очень хорошие цензоры своей комедии. Они мало что говорят, но каждое слово будет подходящим.
Иногда их комедия выглядит настоящим самоунижением. Они недоверчиво относятся к похвале и воспринимают юмор серьезно, наскольо это возможно.