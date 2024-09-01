Каждый представитель зодиакального круга должен быть готов к этому дню.

Лунное затмение в этом году наступит 18 сентября, в этот же день начнется коридор затмений, который продлится до 2 октября. Астрологи говорят, что энергию затмения люди начнут ощущать за 2 недели до самой даты - то есть, примерно с 2-4 сентября. УНИАН выяснил, как лунное затмение влияет на человека того или иного знака Зодиака.

Чем уникально лунное затмение 2024

Лунное затмение 18 сентября 2024 года произойдет в знаке Рыбы - это случится впервые, поэтому люди столкнутся с задачами, которых у них еще не было. Астрологи говорят - когда лунное затмение наступит, оно определит спектр действий на ближайшие 2-3 года. Энергия Рыб позволит каждому открыть в себе интуитивное видение многих ситуаций, начать развиваться духовно и меньше привязываться к материальным ценностям. После 18 сентября многие тайны станут явными, все, что было скрыто, окажется "на ладони", для каждого человека, который готов открыть для себя истину, запутанные моменты станут абсолютно прозрачными.

Интересно, что в Украине можно будет лично узреть, как выглядит лунное затмение. Оно начнется в ночь с 17 на 18 сентября в 3:41 по Киеву.

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Что можно и что нельзя делать в лунное затмение - прогноз для знаков Зодиака

Несмотря на то что существует огромное количество общих рекомендаций для людей в период затмений, астрологи составляют прогнозы для каждого представителя зодиакального круга. Если их придерживаться, то лунное затмение 18 сентября будет вам в пользу, а не во вред.

Овен

Овнам важно остановиться и подумать, что они сделали хорошего и плохого за прошедшее время. Анализ поможет разобраться в смысле жизни, обрести новые пути и задачи, начать лучше чувствовать себя и окружающий мир. Лунное затмение станет отправной точкой для избавления от зависимостей, вредных привычек и токсичных отношений. Также можете переехать, поменять работу, найти хобби. Личная жизнь изменится - или вы встретите хорошего партнера, или просто попрощаетесь с нынешним, если он вам не по судьбе. Период затмения поможет избавиться от страхов, которые мешают развиваться.

Телец

Тельцы почувствуют прилив сил и наконец-то увидят результаты своего труда. Для вас будут открыты пути в новое, даже если неизведанное, будущее. Главное слово, которое принесет затмение - это "перемены". Не стоит их бояться, нужно пробовать и действовать, тогда вас ждет успех. В личной жизни также будет существенный прыжок вперед - одинокие Тельцы начнут отношения, а те, кто уже имеет пару, могут рассчитывать на новый уровень.

Близнецы

Близнецы также почувствуют изменения в жизни, но они коснутся только двух сфер - профессиональной деятельности и семейных отношений. Вы будете слышать внутренний голос, который поможет разобраться, находитесь ли вы в той точке, о которой мечтали - с тем ли человеком живете, на любимой ли работе трудитесь. Внешние обстоятельства будут складываться так, чтобы вы приняли решение и больше не откладывали свою жизнь в долгий ящик.

Рак

Ракам лунное затмение 2024 сулит серьезную трансформацию через путешествия и поездки - придется иначе взглянуть на свои убеждения. Для вас будут открыты дороги то ли фактические (перемещение), то ли ментальные (новая деятельность). Если вы мечтали чему-то обучать людей, то с 18 сентября для этого наступит благоприятный период. Также готовьтесь к множеству новых знакомств - именно эти люди помогут вам иначе взглянуть на себя и избавиться от гордыни. Важно перестать думать, что вы лучше всех остальных.

Лев

Львы в период затмения окажутся в центре финансовых дел. Это значит, что вы можете получить наследство, заключить выгодный контракт, получить хорошую работу или получить доступ к финансам партнера. Также будет возможность купить или продать недвижимость, открыть бизнес. Обращайте внимание на любые перемены, связанные с деньгами - для вас это путь к успеху. В это время хорошо избавляться от любых зависимостей - если вы этого не сделаете, то путь к обогащению может быть трудным.

Дева

Земному знаку Дев с 18 сентября придется взаимодействовать с людьми - это могут быть и любовные отношения, и дружеские, и деловые. Лунное затмение станет отправной точкой для решения наболевших вопросов. Через общение с людьми у вас получится выяснить новую информацию, которая поможет изменить жизнь. Также стоит выйти из позиции наблюдателя и занять более активную роль, чтобы перемены в жизни произошли быстрее.

Весы

Весам астрологи советуют заняться своим здоровьем - как физическим, так и ментальным. Затмение 18 сентября обнажит все проблемы, которые есть - их придется решать. Также изменения коснутся быта - у вас будут силы для того чтобы изменить обстановку, это могут быть и мелкие работы по дому, и серьезные шаги вплоть до развода. На работе многие представители знака Весы получат повышение или интересное предложение гораздо лучше текущего.

Скорпион

Для Скорпионов лунное затмение повлияет на секторы отношений и творчества. Если у вас есть дети, то с 18 сентября важно уделять им очень много внимания, это поможет проработать внутри себя проблемные моменты. Для творческих Скорпионов наступит благоприятный период развития способностей - возможно получение прибыли. Астрологи говорят, что именно с 18 сентября Скорпионы могут встретить человека, который им по судьбе - его нельзя упускать.

Стрелец

Для Стрельцов на поверхности окажутся вопросы дома, недвижимости, места жительства. Это может быть переезд в другое жилье, город или страну, начало ремонта, продажа дома или квартиры. Важно понимать, что затмение станет только началом деятельности в нужную сторону - само событие произойдет в течение следующих двух лет. Стрельцы должны в этот период также наладить отношения в семье или хотя бы решить болезненные ситуации, проработать обиды и страхи.

Козерог

Козероги с 18 сентября могут направить все свои силы на обучение, получение новых знаний и приобретение полезных навыков. Это поможет в будущем, причем, это может касаться напрямую работы (повышение квалификации, например) или изучение совершенно новой для вас дисциплины вплоть до сдачи на права. Могут быть командировки, перемещения, желание купить авто или сменить его на более новую модель. Также велика вероятность примирения с братьями или сестрами, а вот с некоторыми знакомыми и друзьями прогнозируется завершение отношений.

Водолей

Водолеям астрология сулит появление нового вида деятельности или параллельного дела, с помощью которого получится заметно улучшить финансовое положение. С 18 сентября важно стать максимально независимым в плане денег и избавиться от долгов - закрывайте все кредиты, возвращайте финансы, расставайтесь с партнерами, которые забирают, а не отдают - будьте уверены, что вы никому ничего не должны. Если получится это сделать - вас ждет большое будущее.

Рыбы

Для Рыб это лунное затмение 2024 будет очень важным, так как оно случится в вашем знаке. С 18 сентября придется снять все маски и образы, предстать перед собой и окружающими в своем истинном обличии. Вам стоит начать ставить свои интересы выше желаний других людей, перестать быть удобными. Также астрологи рекомендуют не держаться за уходящее - как только вы отпустите болезненные для себя ситуации и обстоятельства, сразу откроете двери для нового и более приятного "чего-то".

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