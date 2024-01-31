Им будет сложно удержаться на плаву.

Астрологи назвали два знака Зодиака, для которых конец этой недели обернется катастрофой. Они попадутся в капкан проблем, выбраться из которого будет сложно.

Овен

Овны - это свободолюбивые люди, которые даже в отношениях могут изменять. Их не остановит ничего, если они хотят приключений и острых ощущений. Вполне возможно, что порой вы плохо скрываете свои новые увлечения, поэтому ваша вторая половинка может поймать вас на горячем. Избежать скандала не удастся. Скорее всего, на этом ваши отношения будут закончены.

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Увы, но вы чаще всего сами делаете так, чтобы люди от вас сбегали. Подумайте об этом.

Близнецы

Близнецы порой очень невнимательны. Это чревато тем, что вы можете получить травму. Старайтесь чаще смотреть по сторонам и под ноги. Иначе можете упасть и нанести себе ущерб.

Астрологи также советуют вам быть более внимательными к близким людям. В противном случае они могут подумать, что не нужны вам и прекратить с вами общение. Вряд ли вы этого хотите.

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