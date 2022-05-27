Этим знакам Зодиака нужно быть на чеку.

Астролог Татьяна Чайковская назвала четыре знака Зодиака, которых ждет опасный период. Конец мая принесет им много проблем и разочарований.

По ее словам, очень опасный период будет с 27 по 31 мая. А все потому, что Марс соединится с Юпитером. Также она отметила, что в этот период может усилиться война в Украине.

"На психологическом уровне этот аспект делает людей вспыльчивыми, агрессивными и нетерпеливыми, беда этих дней – непланомерность и самонадеянность, снижение чувства опасности и неразумная удаль, поэтому необходимо все просчитывать до мелочей, иначе дела обречены на провал", - написала эксперт на своей странице в Facebook.

Также она добавила, что в этот период следует избегать поспешных выводов и решений, и главное не стараться прыгнуть выше головы - сначала продумать, потом действовать.

"Особенно опасны эти дни для Овнов, Весов, Козерогов и Раков. Всем холодной головы и горячего сердца", - подытожила Чайковская.

Напомним, ранее астролог назвал города, которые в июне попадут под обстрел.

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