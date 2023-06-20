Таролог предупреждает, что финансовое состояние троих пошатнется.

Таролог сделала финансовый прогноз до конца месяца и рассказала, что у троих знаков Зодиака будут серьезные траты. Кому и чего ожидать - читайте в материале.

Лев

Львам в финансовом прогнозе выпала Пятерка Мечей. Эта карта может указывать на потерю денег или неудачные инвестиции. Она может свидетельствовать о конфликте, где одна сторона побеждает, а другая проигрывает. Это может означать, что вы оказались в неблагоприятной ситуации, связанной с финансами.

Возможно, Львы решат что-то продать, и продажа будет невыгодной, или они сделают ставку на что-то, и все потеряют. Таролог советует быть осторожнее.

Видео дня

Рак

Ракам таро показывают Семерку Мечей. Эта карта указывает на манипуляции, обман или потерю доверия в финансовых делах. Она может означать, что вас обманули или что вы можете столкнуться с мошенничеством в финансовых вопросах.

Таролог советует не давать никому данные своей карты, не доверять управление финансами посторонним лицам, а также не вкладываться в сомнительные проекты.

Рыбы

Рыбам на конец июня выпала Девятка Монет. Хотя эта карта обычно связана с достатком и финансовой независимостью, она также может указывать на потенциальные расходы или требования финансового самообеспечения. Это может означать, что вы сталкиваетесь с неожиданными расходами или нуждаетесь в более тщательном управлении финансами.

Так, например, у вас может выйти из строя какая-то бытовая техника, которую нужно будет срочно заменить.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака окажутся на краю пропасти и все потеряют из-за парада планет.

Вас также могут заинтересовать новости: