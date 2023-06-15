Им стоит готовиться к неприятностям.

Большой парад планет, который состоится уже 17 июня, изменит жизни представителей двух знаков Зодиака, однако не в лучшую сторону. Они могут оказаться на краю пропасти и лишиться всего, чем так дорожат. Кому ждать беды - читайте ниже.

Лев

Львы могут потерять всех друзей, также они могут расстаться со своей второй половинкой. Вы будете тонуть в скандалах и спорах. Парад планет обнажит все проблемы, закрывать глаза на все это будет невозможно.

Астрологи считают, что представители этого знака Зодиака могут сильно поплатиться за ошибки, которые совершили в прошлом. Вы можете не догадываться, о чем идет речь, однако какие-то "грешки" все-таки есть. Постарайтесь не совершать плохие поступки и сдерживайте эмоции, так вы сумеете снизить влияние негатива на свою жизнь.

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Водолей

Водолеи могут потерять работу и деньги. Они рискуют оказаться на самом краю. В один момент вам покажется, что ничего уже не исправить, и что весь мир обернулся против вас.

Однако это не так, парад планет станет для вас судьбоносным. Вы действительно можете упасть очень низко. Но если вы найдете в себе решимость, то сможете взлететь с края скалы так высоко, что никакие проблемы вас больше не догонят.

Напомним, ранее стало известно, что июньское Новолуние сделает три знака Зодиака самыми счастливыми. Они смогут вздохнуть с облегчением, в их жизни начинается пора чуда и радости.

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