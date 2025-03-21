Эксперт подробно объяснила, когда именно ждать завершения боевых действий.

Каждый украинец мечтает о том, чтобы как можно скорее закончилась война в Украине и наступил мир. Таролог, политолог, эксперт по жизненным стратегиям Natalis Domini в комментарии УНИАН рассказала, когда закончится война в Украине и стоит ли ждать этого события в 2025 году.

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Когда закончится война - прогноз на 2025 год

Эксперт сделала расклад Таро и выяснила, когда закончится война между Россией и Украиной. Увидев карты, она поняла, что в 2025 году будет сделано много шагов на пути к завершению войны:

"Я вижу аркан Перевоплощения в раскладе, а это указывает на трансформацию ситуации и на то, что будут постепенно отпадать препятствия, которые мешают построению мира"

По ее словам, в первой половине 2025 года произойдет прекращение огня и не будет такого количества жертв, как это было раньше. Есть шансы на окончание войны во второй половине этого года.

Таролог напоминает, что война - многоуровневый процесс, ее завершение зависит, в том числе от подсознания общества, которое способно притягивать события. Она предполагает, что сейчас может происходить отработка кармы Украины и ее народа. Для достижения мира украинцам нужно менять подходы к жизни, мышлению, следует присмотреться к нашим символам - гимну и гербу:

"У нас постоянно какие-то "вориженьки", мы будто постоянно какие-то обездоленные, находимся в позиции жертвы и должны с кем-то бороться. Даже герб - трезубец - это оружие"

Natalis Domini предполагает, что нам нужно сделать выводы из событий, которые произошли, переосмыслить все, изменить подходы к жизни и в будущем тратить силы не на борьбу и противостояние, а на создание чего-то нового. Следует задуматься над тем, что, возможно, стоит объединяться вокруг чего-то, а не заострять внимание на том, что разъединяет.

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