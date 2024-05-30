По словам Гордеева, полный мир в Украине будет установлен после значительных политических изменений в РФ.

Мольфар Макс Гордеев рассказал, что вскоре в Украине могут завершиться активные боевые действия, однако полного прекращения войны пока не стоит ждать.

Как он рассказал в интервью УНИАН, вероятнее всего, активные боевые действия могут завершиться до октября 2024 года, но стабильный мир будет установлен только после значительных политических изменений в России.

"Вижу, что международное сообщество и дальше будет оказывать давление, что приведет к ослаблению военного потенциала России. Этот процесс будет долгим и потребует значительных усилий со стороны Украины и ее союзников. После окончания активных боевых действий начнутся сложные переговоры о восстановлении и реинтеграции оккупированных территорий, что также займет время", - сказал мольфар.

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Также он добавил, что Украина продолжит усиливать свои воздушные и противоракетные оборонительные системы.

"Международные партнеры будут активно помогать в этом, поставляя современное оборудование и технологии. Это позволит Украине эффективно защищаться от ракетных ударов и воздушных атак. Укрепление оборонных систем будет происходить поэтапно, и уже в ближайшие месяцы можно ожидать значительных улучшений в этой области. Это также повысит безопасность ключевых городов и объектов инфраструктуры", - говорит Гордеев.

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