Очередной этап войны в Украине "тяготеет к затуханию", отметила Ирина Звягина.

Астролог и таролог Ирина Звягина сделала прогноз на новогоднюю ночь 2023-го для Украины и указала на аспекты, которые будут в целом влиять на весь следующий год.

"Гороскоп новогодней ночи накладывает отпечаток на весь предстоящий год из-за синхронизации ожиданий миллионов людей. В этот момент засеваются семена желаний и намерений, страстей и надежд. Обычно это высокопозитивный резонанс, и даже если ситуация жизни тяжела и опасна, все же в этот момент ожидания направлены на поворот к лучшему". – написала она.

По ее словам, в прошлую новогоднюю ночь "Луна была в соединении с Марсом, а Сатурн в квадрате с Ураном, что предвещало насильственную смену реальности".

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"Эта карта имеет отношение к странам, которые празднуют Новый год в одной "системе координат". Бессмысленно рассматривать ее для Китая или Африки. Но тяжесть реализации легла именно на Украину из-за резонансов в динамике ее гороскопа. Новогодняя ночь 2023 года выглядит астрологически лучше. Луна (народ) находится в знаке Тельца и идет в трин к Солнцу - усиление витальности, возможность восстановления после кризиса. И это трин к Юпитеру в гороскопе Украины. Аспект обнадеживающий и с широкими возможностями: не одно, так другое, не другое, так третье, и нужно знать о позитиве в карте и держать этот настрой", - отметила Звягина.

Астролог прогнозирует, что изменение ценностей: "И они еще будут меняться в течение года".

"Ни на чем не нужно залипать, чувствовать в старых паттернах. Многое становится другим, и важнее другое, и чувства нужно проявлять быстрее, ярче, и главное - своевременно. Материальные ценности тоже меняются. Но мы уже знаем, что означает уют и комфорт в военной обстановке, и что нужно для любви и вдохновения; не вообще, а именно сейчас. Соединение Венеры с Плутоном - это любовь и смерть. Так оно в карте, и так оно есть на самом деле. И у любви нет много времени, по крайней мере, мы не знаем, сколько его есть. И потому так важна ее интенсивность".

Также Звягина спрогнозировала снижение интенсивности агрессии:

"Ее запасы в мире подисчерпались, военные резервы тоже. Этот этап войны тяготеет к затуханию. У Юпитера в карте нет аспектов, хотя он силен сам по себе в огненном Овне и рядом с Точкой Овна. У военных и лидеров амбиций много, но сил стало меньше".

Ранее сообщалось, что в Перу шаманы предсказали год окончания войны в Украине.

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