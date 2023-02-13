По словам эксперта, победа Украины наступит уже в этом году.

Астролог Влад Росс заявил, что вскоре ВСУ начнут контрнаступать на всех направлениях, и уже в 2023 году Украина может зачиститься от российских оккупантов.

Начиная с 23 марта, когда Плутон перейдет в знак Водолея, будут можшые продвижения с нашей стороны.

"Если оккупанты до этой даты и будут иметь какие-то успехи на фронте, то после мы пойдем в контратаку. Будут мощные продвижения с нашей стороны - мы подойдем к Крыму, взорвем Крымский мост и, конечно же, дойдем до Мариуполя", - высказался Росс в интервью УНИАН.

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Он добавил, что в июле Уран войдет в четвертый дом нашей страны - тогда мы поймем, что победа уже окончательно на нашей стороне.

"К августу все должно решиться. То есть в этот период будет зачистка Украины от недругов. Поэтому Украину ждет победа в 2023 году", - подытожил астролог.

Напомним, ранее астролог назвала города Украины, откуда срочно надо уехать.

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