По словам эксперта, в зоне риска оказался Киев.

Астролог Ангелина Вакулина рассказала, что опасность нависла над крупными украинскими городами. До лета 2023 года там опасно находиться, поэтому лучше пересидеть это время в более безопасном месте.

По ее словам, 12 февраля начинается самый сложный для Украины период. В зоне риска оказалсь и столица нашей страны - Киев. Также пострадать может и Одесса.

"Рекомендую ли я уезжать из Киева и Украины? Да. Через неделю. Лучше перестраховаться. Дай Бог, чтобы я была не права", - говорит астролог на своем YouTube-канале.

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Самые опасные города

Ранее астролог Дмитрий Уранус сказал, что российские захватчики будут прорываться в Славянск и Краматорск. По его словам, основные боевые действия будут усиливаться в Луганской и Донецкой областях.

Также он предвидел оккупацию некоторых украинских территорий. Однако, он продолжил, что России не удастся захватить Украину.

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