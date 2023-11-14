По словам эксперта, все может закончиться в следующем году.

Таролог Елена Бюн сделала прогноз для Украины на ближайшее время и выяснила, когда может закончиться война в Украине. По ее словам, боевые действия могли прекратиться уже трижды, однако каждый раз война искусственно затягивалась.

"По моим прогнозам, она могла закончиться уже минимум три раза - весной 2022, осенью 2022 и весной 2023 года. Это были ключевые даты окончания боевых действий, если бы нам не затягивали помощь. То есть это кому-то выгодно. Понятно, что война не возникает сама по себе, за этим стоят крупные корпорации, тайное правительство, утилизация оружия на поле боя. Тут играют многие факторы", - сказала таролог в интервью УНИАН.

Ссылаясь на карты Таро, Бюн говорит, что сейчас есть все шансы, что война закончится в 2024 году. К тому же, продолжила эксперт, на это должны повлиять выборы в США.

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"Байдену нужно показать результат помощи Украине. Затянуть войну - это значит признать свои промахи и ошибки. Сейчас же многие говорят, что война должна закончиться в 2024 году. Она как неожиданно началась, так неожиданно и закончится", - добавила таролог.

Кроме того, Бюн отметила, что в следующем году также может быть отменено военное положение.

Напомним, ранее астролог предсказал большие успехи ВСУ.

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