Он добавил, что некоторые территории могут быть освобождены.

Экстрасенс Валерий Шатилович заглянул в будущее и предсказал, когда закончится война в Украине. По его словам, в 2025 году могут утихать боевые действия, а уже в 2026-м может все окончательно закончиться.

"В 2026 году уже не вижу войны, здесь вижу людей, которые радуются, хлопают в ладоши, но в воздухе еще есть запах войны. Это может быть, что какие-то территории еще не будут освобождены или какие-то локальные конфликты еще будут продолжаться", - сказал Шатилович.

Он добавил, что у Вооруженных сил Украины есть все шансы освободить Запорожскую область и часть Херсонской области.

Кроме того, Шатилович отметил, что мы можем освободить Донецкую область, однако на это уйдет больше времени и сил. А вот с Луганской областью все будет тяжелее, но она тоже может вернуться под контроль Украины.

Когда закончится война - прогноз провидицы

Провидица Исита Гайя рассказала, что война в Украине уже начала сходить на нет. Она добавила, что весной-летом 2024-го война перейдет на другие территории, поэтому в Украине боевые действия стихнут.

После этого, по ее словам, в Украине наступит этап перерождения.

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