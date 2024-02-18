По ее словам, вскоре Украину ждет этап перерождения.

Провидица Исита Гайя рассказала, что процесс завершения войны в Украине уже запущен. По ее словам, весной и летом 2024 года ряд стран столкнутся с трудностями, в том числе и Украина.

Однако, как она сказала на YouTube-канале "Поговорим", активные боевые действия именно в Украине закончатся, потому что они перейдут на территории других стран.

После этого в нашей стране наступит период перерождения, продолжила эксперт:

"Украине будут предлагаться разнообразные условия – это прекрасная земля, которую не коснутся катаклизмы. Многие стороны и страны будут заинтересованы в этой территории, в том числе в покупке некоторых земель. Потеря земель может быть не только потому, что это война, но и потому, что эти земли могут купить, но все украинцы сейчас должны понимать, что они живут на лучшей земле и они должны создать для себя лучшие условия для счастливой жизни".

Напомним, ранее мольфар рассказал, смогут ли ВСУ отбить Авдеевку.

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