'Война в Украине затянется', - астролог Влад Росс

Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, каким для Украины будет 2025 год, какой месяц самый опасный, и закончится ли в год Змеи война.

Влад, расскажите, как для Украины начнется 2025 год.

В конце декабря - начале января будет обострение. Если "Орешник" и будет применен, то в этот период. Будет жесткий квадрат Юпитера с Сатурном, поэтому все переговоры рушатся. Одна лысая Ванга (Дмитрий Гордон, - УНИАН) говорила, что война закончится к концу года, но ей лучше не верить.

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Какие еще события будут происходить на фронте?

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На Новый год будет удивительная ситуация. Россияне нажрутся свой любимый салат, напьются, и в этот момент наши десантники могут высадиться в Крыму, или полк Калиновского пойдет брать Минск в Беларуси.

То есть сюрпризы от Владимира Зеленского ожидаем как раз в январе. Например, поход на Брянскую область.

Устроит ли Россия массированную атаку в ночь с 31 декабря на 1 января?

Ну, прям совсем на Новый год не устроит. А вот в конце декабря они могут устроить какую-то ужасающую ситуацию. Особенно, 27 и 28 декабря. Сразу после Нового года Россия не будет запускать ракеты, но после числа 4-5 могут снова начать.

Какой самый опасный месяц 2025 года?

Самый опасный январь.

Какие города будут в зоне риска в следующем году?

Если говорить в целом о 2025-м, то опасность существует для всей Украины. Россияне хотят стереть с лица Земли Львов, поэтому "Орешник" с начинкой ядерного оружия может полететь именно туда. Также в зоне риска Киев. В период затмения, во второй половине марта, будет проверка на вшивость. Тогда мы и узнаем, применят ли они межконтинентальную баллистическую ракету средней дальности.

То есть можно сказать, что война затянется?

Да, как минимум до конца весны. Однако 25.05.2025 Сатурн входит в знак войны Овна, планеты холода. Если война и начнет замораживаться, то в этот период.

Что будет с электроэнергией в следующем году?

Мы выстоим, все будет нормально. Когда по нам в очередной раз будут бить могут быть экстренные отключения света. Удары по энерго структуре могут наноситься перед Новым годом и после. К слову, Харьков они вообще хотят оставить без света. И Херсон. Оккупанты хотят сделать так, чтобы там вообще было невозможно жить.

Кстати, мы много раз с вами обсуждали вопрос Крымского моста, и вы говорили, что вот-вот и украинские военные его уничтожат.

Как только в Германии будет новый канцлер Фридрих Мерц и даст нам Taurus, и мы с удовольствием уничтожим Крымский мост, но не раньше, чем в конце весны.

Какая ситуация сложится с мобилизацией в 2025 году?

Мобилизация и дальше будет происходить, но брать парней с 18 до 25 лет не будут. Президент беспокоится о воспроизводстве нации, потому что иначе украинцев просто не останется. Если молодых отправят на фронт, то они не будут улучшать демографическую ситуацию в стране.

В целом как таковой "бусификации" не будет, но могут быть другие ситуации. Например, у вас есть бронь, но в электронном формате она не отображается. Поэтому вас попросят прийти обновить данные, а там уже, ну, вы сами понимаете. То есть будут какие-то уловки.

Возможны ли в следующем году переговоры между Зеленским и Путиным?

Эти два человека друг друга не переваривают. Зеленский никогда не пожмет руку Путину. Хотя я считаю, что его уже давно нет в живых. Вместо него двойник. В год Змеи всегда происходит революция в РФ. Если в стране-агрессоре случится переворот, то будет вывод войск из нашей страны.