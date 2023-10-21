По его словам, вскоре начнутся переговоры.

Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что будет способствовать окончанию войны в Украине и когда уже наконец-то может наступить мир в нашей стране.

"Как я уже говорил, война закончится сразу же после смерти Путина. Я думаю, что он уже умер, потому что его двойники нацелились на переговоры. Сейчас уже проигрывается трек переговоров. Единственное позитивное решение - обе стороны выходят к границам до 24 февраля 2022 года, а дальше посмотрим", - говорит Росс.

Он добавил, что переговоры начнутся в следующем месяце, при вхождении Меркурия в знак Стрельца.

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"К Новому году может созреть такая тенденция как рождественское перемирие и заморозка конфликтов", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее о смерти диктатора Владимира Путина говорил экстрасенс Роман Шептицкий. Он убежден, что президента РФ уже нет в живых.

"Настоящий Путин, я считаю, умер уже более 8 лет назад. Сейчас вместо него мы видим его двойников. Когда они умрут - не знаю", - отметил Шептицкий.

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