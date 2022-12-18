Уже весной, как прогнозирует астроэксперт, украинцы почувствуют облегчение.

Украинцы лелеют большие надежды на 2023 год, они надеются, что в следующем году в нашу страну наконец придет мир. Но есть ли основания для окончания войны, объяснила астролог Валентина Виттрок.

По ее словам, в 2023 году у астрологов действительно есть основания для оптимизма относительно ситуации в Украине. В комментарии ТСН она заявила, что "звезда смерти" уйдет:

"Во-первых, на смену "пятерке" – "звезде смерти" – приходит "четверка", которая считается мирной, поэтому все в нашей жизни должно пусть не сразу, но постепенно нормализоваться".

Кроме того, продолжила астролог, в мае 2023-го планета удачи и везения Юпитер перейдет в знак небесного покровителя Украины - Тельца. Сейчас же он в Овне, поэтому идут активные бои.

Но это не значит, что в мае закончится война, Юпитер - медленная планета, быстрых результатов не ждите сразу. Но все же военные действия пойдут на спад, война будет постепенно угасать.

Также в марте следующего года Сатурн будет в знаке Рыб, тогда тоже ожидается замедление наступлений и боев. Астролог прогнозирует, что в это время жизнь украинцев станет легче во многих сферах.

Ранее таролог, медиум и наследственная ведьма Анна Атаманова ответила на вопрос, чувствует ли она, что победа Украины в войне наступит в 2023 году.

По ее словам, по раскладам на картах ей приходит цифра "5". "2023-й год - это в некоторой степени также 5, ведь 2+3... Но, скорее всего, победа будет в 2025 году", — говорит таролог.

Вас также могут заинтересовать новости: