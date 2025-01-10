В январе полная Луна взойдет в знаке Рака.

Первое из 12 полнолуний 2025 года называют Волчья Луна. Ее ассоциируют с мистикой и одиночеством, но в этом лунном сезоне одиночество - это то, чего как раз нужно избегать. Когда нам готовит полнолуние лунный календарь на январь 2025, какое к нему отношение имеют волки, что оно нам принесет - для кого окажется благоприятным, а кому - готовиться к трудностям, эксклюзивно для УНИАН рассказала украинский астролог Марина Скади-Соколова.

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Что такое Волчье Луна

По словам астролога Марины Скади-Соколовой, название Волчья Луна уходит корнями в древние традиции, связанные с природой, наблюдениями за животными и сезонными особенностями жизни людей. В длинные, холодные и тихие январские ночи стаи волков выходили на охоту, их вой слышали чаще, он был громче, и люди считали его мистическим.

Вой волков напоминал людям о суровости природы и необходимости держаться вместе. Но он символизирует не только одиночество и условия, в которых трудно выживать, но также и силу, которая способна преодолевать трудности. Образ волка - это также интуиция, защита, мудрость, что усиливает его связь с мистикой.

В мифах и легендах волк всегда ассоциировался с ночным светилом. Часто можно увидеть изображения, на которых волк воет на Луну. В древности представители некоторых культур верили, что волки воют на Луну, пытаясь использовать ее магическую энергию. Вот поэтому январское полнолуние называется Волчье Луна.

Есть у этой Луны и другие названия:

у китайцев - это Праздничная Луна (у них скоро Новый год по китайскому календарю);

у кельтов - Тихая Луна;

у североамериканцев - Старая Луна;

в Южном полушарии - Грозовая и Медовая (там сейчас лето).

В Северном полушарии полнолуние также называют Медвежья Луна, Гусиная Луна или Луна после Йоля (зимнего солнцестояния).

Когда полнолуние в январе 2025 года

Полнолуние взойдет 14 января в 00.27 по Киеву (13 января в 22.27 GMT). Это будет первое полнолуние года, которое наступит в эмоциональном и семейном знаке Рака.

Январское полнолуние в Раке - в чем его особенность

Полнолуние в январе наступит в третьей декаде знака Зодиака Рак и, прежде всего, напомнит всем знакам о важности близких связей и чувственных взаимоотношений. Соединение полной Луны с ретроградным Марсом (которое началось 6 декабря 2024 года и завершится 27 февраля текущего) даст шанс пересмотреть прошлые дела, совершенные ошибки, исправить их и с уверенностью двигаться вперед,

- отмечает Марина Скади-Соколова.

Рак - это также знак, которым управляет Луна, она в астрологии всегда была символом заботы, эмоций, женственности, цикличности природных ритмов. У Рака - подобные характеристики, он является образом дома, семьи, гармонии внутренней жизни.

Астрологическое значение Волчьей Луны побуждает задуматься над своим местом в мире, переосмыслить цели и объединить ресурсы с близкими и дорогими людьми для выживания и повышения уровня комфорта. Это полнолуние усиливает интуицию, инстинкты, внутреннюю силу, способствует объединению рода, восстановлению семьи.

Как полнолуние в январе 2025 скажется на знаках Зодиака

По словам астролога, любое полнолуние чувствуют абсолютно все знаки Зодиака, поскольку оно всегда связано с кульминацией и завершением. В этот период всем стоит подумать, от чего они готовы отказаться, чтобы жить спокойной и гармоничной жизнью.

Сложный период во время январского полнолуния - с 13 по 16 число - ожидает рожденных в третьей декаде Овна, Весов и Козерога. Речь идет о людях, которые родились с 9-12 числа по 19-22 число апреля, октября и января соответственно. Это период напряженных ситуаций во всех жизненных сферах, поэтому нужно быть готовыми к этому.

Почувствуют полнолуние и Раки - в их жизни может происходить что-то очень важное. Нужно быть внимательными, чтобы на фоне повышенной эмоциональности не совершить поступков, о которых потом придется пожалеть. Если провести дни полнолуния спокойно, наблюдая за происходящим, можно почерпнуть для себя много интересного и полезного.

Есть шанс получить то, что хочешь, но следует абстрагироваться от внешнего и не повышать градус эмоциональности (а Раки его будут чувствовать).

Больше, чем другим представителям зодиакального круга, повезет Рыбам и Скорпионам, рожденным примерно с 10-11 числа по 20-21 число марта и ноября соответственно. Для них период полнолуния пройдет относительно легко и беззаботно.

Что можно и что нельзя делать в полнолуние 14 января

Период Волчьей Луны, говорит эксперт, благоприятен для размышлений о своем доме, "о своей стае" и ее защите. Волчья Луна напоминает нам о связях с природой, об инстинктах и о действиях, которые можно предпринять, чтобы выжить вместе со своими родными и близкими в сложных условиях. Такая Луна "зовет" нас быть храбрее, мудрее, заботливее по отношению к нашим близким, прежде всего родителям, детям.

Людям важно понять природу поведения волков и заботиться о своих близких так, как волки заботятся о своей стае, защищают ее и стоять друг за друга горой, чтобы выживать в нынешних сложных условиях. Сейчас очень важно не ссориться, например, из-за разных политических взглядов и религиозных подходов. Волчья Луна призывает объединяться ради сохранения рода и не принимать внешние посылы, которые портят атмосферу внутри семьи, -

советует астролог.

Что можно делать в полнолуние

В январское полнолуние лучше провести время дома, в кругу семьи, пообщаться с родителями, детьми - используйте энергетику знака Рак и возьмите пример с волчьей стаи. Это также хорошее время, чтобы помириться с кем-то из родных, поработать над улучшением семейной психологической атмосферы. Чем больше времени вы проведете с семьей, тем лучше - можно получить хороший заряд внутренней гармонии на долгий период.

Что не стоит делать в Полнолуние

Внешнюю активность стоит свести к минимуму, поскольку эмоционально-психологический климат отмечен высоким уровнем эмоциональности, что не способствует эффективным процессам в рабочих коллективах или общественных местах.

Также в период полнолуния не стоит устраивать презентации, онлайн-мероприятия: они могут не собрать аудиторию, поскольку будут неинтересными, ведь в этот период многим захочется побыть с близкими за чашечкой чая и душевными беседами.

Не стоит в период полнолуния совершать покупки - они будут на эмоциях, и потом можно о них пожалеть. Лучше эти ресурсы сохранить и пустить на благо семьи.

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