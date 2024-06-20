Полнолуние в июне 2024 будет необычным. Оно наступает в ночь через день после летнего солнцестояния (20 июня), и Луна будет находиться очень низко над горизонтом. Это будет самое низкое полнолуниеза последние годы. Когда его наблюдать, почему Луну называют клубничной и к чему астрологи советуют подготовиться в этот день - рассказываем в материале.
- Что такое Клубничная Луна
- Когда наблюдать полнолуние в июне и что такое иллюзия Луны
- Что можно и что нельзя делать в полнолуние - советы астрологов
Что такое Клубничная Луна
Первое летнее полнолуние называют Клубничная Луна. Это название ей дали индейцы Северной Америки - у них июнь был сезоном сбора клубники. То етсь, название никак не связано с внешним видом Луны, а отражает особенности календарного месяца.
Другие народы по-своему называют полную Луну в июне:
- китайцы - Луна Лотоса;
- кельты - Лошадиная Луна;
- виккане - Двойственная Луна;
- чероки - Луна Зеленой Кукурузы.
На Южном полушарии, где в это время холодное время года, Луну называют Дубовая, Холодная Луна или Луна Долгой Ночи.
Когда наблюдать полнолуние в июне и что такое иллюзия Луны
Луна достигнет фазы полнолуния 22 июня в 04:08 по киевскому времени (01:08 GMT).
С Земли спутник будет выглядеть полным примерно за сутки до и после этой даты.
Полнолуние в июне 2024 года приходится на солнцестояние (когда Солнце находится на самой высокой точке в году), поэтому оно будет самым низким полнолунием, к тому же за последние годы. Луна будет находиться низко над горизонтом и казаться больше, чем когда-либо - это называется "лунная иллюзия", и это лишь обман зрения. Есть очень забавный способ выявить иллюзию Луны - нужно посмотреть на нее снизу вверх между собственных ног. Таким образом наш мозг не воспринимает объекты, окружающие Луну, как знакомые и не будет создавать иллюзию.
Увидеть очень большое полнолуние можно будет лишь в течение нескольких коротких часов - густой воздух окрасит его в желтый или оранжевый цвет, приглушит свет и сделает похожим на оранжевое Солнце.
Таким образом, во время полнолуния нас ждет парадокс: самая яркая ночь в месяце будет преимущественно черной.
Что можно и что нельзя делать в полнолуние - советы астрологов
По словам астрологов, клубничное полнолуние символизирует любовь, чистоту и процветание. Также они верят, что июньская Луна олицетворяет стремление к успеху, карьере и славе - астрологически полнолуние произойдет в Козероге, кардинальном земном знаке, известным своим лидерством и признанием. Поэтому первое летнее полнолуние будет значимым для тех, кто стремится к профессиональному росту и достижению своих целей, а энергия Луны будет способствовать решению важных вопросов и реализации задуманного, но - только спустя пару дней.
Время полнолуния подходит для того, чтобы:
- заниматься завершением проектов, заканчивать все начатое ранее, подводить итоги;
- выполнять обещания, отдавать долги;
- заниматься творчеством и медитациями;
- мириться с теми, с кем в ссоре.
Проведите эти три дня как можно более спокойно, следите за физической нагрузкой (большой лучше избегать) и питанием.
В период полной Луны эмоции могут быть на пике, поэтому нужно постараться сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.
Что нельзя делать в полнолуние:
- выяснять отношения, участвовать в конфликтах;
- сплетничать, обсуждать других, обманывать и жаловаться;
- принимать судьбоносные решения;
- перетруждаться, брать работу сверх нормы;
- заключать крупные финансовые сделки и делать инвестиции - возможны потери;
- брать и давать в долг.
Не следует назначать на этот день какие-либо медицинские манипуляции - обостряются хронические болезни, ухудшается свертываемость крови и снижается способность тканей к регенерации, поэтому возможны проблемы со здоровьем.
День также считается неблагоприятным для работ на огороде и в саду - перенесите их на другое время.
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