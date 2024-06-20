Полная Луна в июне 2024 взойдет в созвездии Козерога, и это будет самое низкое полнолуние за последние годы.

Полнолуние в июне 2024 будет необычным. Оно наступает в ночь через день после летнего солнцестояния (20 июня), и Луна будет находиться очень низко над горизонтом. Это будет самое низкое полнолуниеза последние годы. Когда его наблюдать, почему Луну называют клубничной и к чему астрологи советуют подготовиться в этот день - рассказываем в материале.

Что такое Клубничная Луна

Первое летнее полнолуние называют Клубничная Луна. Это название ей дали индейцы Северной Америки - у них июнь был сезоном сбора клубники. То етсь, название никак не связано с внешним видом Луны, а отражает особенности календарного месяца.

Другие народы по-своему называют полную Луну в июне:

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китайцы - Луна Лотоса;

кельты - Лошадиная Луна;

виккане - Двойственная Луна;

чероки - Луна Зеленой Кукурузы.

На Южном полушарии, где в это время холодное время года, Луну называют Дубовая, Холодная Луна или Луна Долгой Ночи.

Когда наблюдать полнолуние в июне и что такое иллюзия Луны

Луна достигнет фазы полнолуния 22 июня в 04:08 по киевскому времени (01:08 GMT).

С Земли спутник будет выглядеть полным примерно за сутки до и после этой даты.

Полнолуние в июне 2024 года приходится на солнцестояние (когда Солнце находится на самой высокой точке в году), поэтому оно будет самым низким полнолунием, к тому же за последние годы. Луна будет находиться низко над горизонтом и казаться больше, чем когда-либо - это называется "лунная иллюзия", и это лишь обман зрения. Есть очень забавный способ выявить иллюзию Луны - нужно посмотреть на нее снизу вверх между собственных ног. Таким образом наш мозг не воспринимает объекты, окружающие Луну, как знакомые и не будет создавать иллюзию.

Увидеть очень большое полнолуние можно будет лишь в течение нескольких коротких часов - густой воздух окрасит его в желтый или оранжевый цвет, приглушит свет и сделает похожим на оранжевое Солнце.

Таким образом, во время полнолуния нас ждет парадокс: самая яркая ночь в месяце будет преимущественно черной.

Что можно и что нельзя делать в полнолуние - советы астрологов

По словам астрологов, клубничное полнолуние символизирует любовь, чистоту и процветание. Также они верят, что июньская Луна олицетворяет стремление к успеху, карьере и славе - астрологически полнолуние произойдет в Козероге, кардинальном земном знаке, известным своим лидерством и признанием. Поэтому первое летнее полнолуние будет значимым для тех, кто стремится к профессиональному росту и достижению своих целей, а энергия Луны будет способствовать решению важных вопросов и реализации задуманного, но - только спустя пару дней.

Время полнолуния подходит для того, чтобы:

заниматься завершением проектов, заканчивать все начатое ранее, подводить итоги;

выполнять обещания, отдавать долги;

заниматься творчеством и медитациями;

мириться с теми, с кем в ссоре.

Проведите эти три дня как можно более спокойно, следите за физической нагрузкой (большой лучше избегать) и питанием.

В период полной Луны эмоции могут быть на пике, поэтому нужно постараться сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Что нельзя делать в полнолуние:

выяснять отношения, участвовать в конфликтах;

сплетничать, обсуждать других, обманывать и жаловаться;

принимать судьбоносные решения;

перетруждаться, брать работу сверх нормы;

заключать крупные финансовые сделки и делать инвестиции - возможны потери;

брать и давать в долг.

Не следует назначать на этот день какие-либо медицинские манипуляции - обостряются хронические болезни, ухудшается свертываемость крови и снижается способность тканей к регенерации, поэтому возможны проблемы со здоровьем.

День также считается неблагоприятным для работ на огороде и в саду - перенесите их на другое время.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2024 с удачными и неудачными днями.

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