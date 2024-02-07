Февральское новолуние состоится в знаке Водолея, будет началом лунного Нового года и обещает революцию в жизни каждого.

Второе новолуние 2024 года будет не совсем обычным - это будет суперноволуние, то есть, Луна будет находиться в самой близкой к Земле точке. Учитывая, что это событие произойдет в знаке Водолее - мыслителе и революционере Зодиака, то влияние Луны на человека будет неоднозначным. Когда взойдет молодой месяц и чего ожидать в это время - читайте в материале.

Новолуние в феврале 2024 - точное время и особенности

Новолуние в последнем месяце зимы, как уже говорили, будет необычным. Это будет суперноволуние, во время которого Луна максимально приблизится к Земле. Если бы это было суперполнолуние, то спутник нашей планеты выглядел бы больше и ярче, чем обычно. Но поскольку это событие произойдет во время новолуния, то мы не увидим такого визуального эффекта - но почувствуем его пульсирующее воздействие.

Новолуние в феврале 2024 года наступит 10 февраля в 00:59 по киевскому времени (22:59 UTC).

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Суперноволуние в Водолее и его влияние

Суперноволуние - это более сильное явление, чем новолуние. Поскольку новолуние - это время возрождения и размышлений, то эта Луна будет особенно интроспективной, то есть, склонной к самопознанию и самоанализу. В сочетании с тем, что взойдет она в знаке Водолея - мыслителе и революционере Зодиака - то размышления и переживания будут где-то граничить с экзистенциальными (в поисках смысла жизни в этом абсурдном мире и умении нести ответственность за свой выбор). Поэтому, говорят астрологи, состояние замкнутости и эмоциональной напряженности будет очень типичным для этого новолуния, но в то же время Водолей даст нам возможность оставаться объективными и не впадать в крайности.

Как известно, эмоции Водолей считает своим врагом и предпочитает им рациональное мышление. Такие периоды самоанализа он использует для размышлений о переменах и даже революции. Это значит, что в период новолуния в Водолее мы можем почувствовать стремление к инновациям и размышлениям о своей жизни. Возможно, кто-то задумается о будущем угасающих отношений, а кто-то вдохновится, чтобы начать новое дело. Что бы это ни было - Водолей заставит долго и упорно думать о серьезных переменах, на которые нужно будет решиться с позиции истинной объективности.

Интересно, что даже те, кем обычно управляет сердце, обретут в это время новое чувство рациональности, поскольку Водолей будет доминирующей силой на небе. Солнце (управитель нашего внешнего "я") в это время будет находиться в соединении с Луной - это значит, что они попадают в один и тот же знак. Кроме того, Меркурий (планета общения) и Плутон (планета трансформации) также будут находиться в Водолее - эта мощная комбинация подтолкнет нас к тому, чтобы внедрить логику в мышление и сделать шаги, которые мы, возможно, откладывали.

Что нельзя делать в новолуние

Во время суперноволуния, когда на небе не видно Луны, но влияние ее очень и очень ощутимо, существует ряд рекомендаций, что можно и нельзя делать, чтобы благополучно пережить его.

Чего нельзя делать в новолуние:

спорить, выяснять отношения;

переутомляться, брать на себя работу сверх нормы;

переедать, увлекаться спиртным;

делать крупные покупки, подписывать договора, заключать сделки.

Есть все шансы, что Водолей не даст впасть в хандру и делать эмоциональные поступки, но все же следует помнить, что всякое новолуние - это время думать, но не действовать.

Что можно делать в новолуние

Февральское суперноволуние в Водолее, как уже упоминалось, - это благоприятное время, чтобы обрести обновленное чувство объективности. Кроме всего, это новолуние также знаменует собой лунный Новый год - главную точку перезагрузки в лунно-солнечном календаре (в это же время начинается китайский Новый год). Обычно все новолуния считаются астрологической перезагрузкой, но это - самая большая, так как завершается предыдущий лунный год и начинается новый. Поэтому этот период - очень мощное время, чтобы посадить "семена" ваших намерений и начать воплощать свои цели в жизнь.

Что нужно делать в новолуние:

составлять планы на будущее, мечтать, ставить перед собой цели;

заниматься мeдитaциeй, очищать мысли и тело;

найти время для хобби;

отдать долги, грамотно распределить финансы;

прощать и просить прощение.

Благодаря Водолею в новый лунный период мы сможем войти со свежим умом, ясным пониманием общей картины и по-настоящему рациональным взглядом на то, чего хотим от жизни. Астрологи советуют не бояться, если это время принесет в жизнь большие перемены - просто нужно поверить, что наши решения и связанные с ними изменения помогут перейти в лучшую фазу жизни.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2024 с фазами Луны и благоприятными и неблагоприятными днями этого месяца.

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