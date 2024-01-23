Когда кажется, что все зимние праздники уже позади, то наступает еще один - Китайский Новый год.

Новый год в Китае и других странах Восточной Азии отмечают не в конце декабря, а каждый раз - в разное время. И каждый год проходит под покровительством своего символа. Какого числа Китайский Новый год наступит в 2024-м и чем его празднование отличается от нашего - читайте ниже.

Когда Китайский Новый год наступит в 2024-м

Дата китайского Нового года зависит от лунных циклов - начало нового года выпадает на второе новолуние после зимнего солнцестояния. В 2024 году Китайский Новый год наступит 10 февраля, то есть, встречать его нужно в ночь с 9-го на 10-е число.

Интересно, что празднуют это торжество китайцы не один день. Сколько длится Китайский Новый год? Не много и не мало - две недели, а если, точнее, то 15 дней. То есть, начнут отмечать Новый год 10 февраля, а закончат - 24-го. И да: из-за разницы в летоисчислении в Китае будет встречать не 2024-й, а 4721-й год.

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Чей будет Новый год по китайскому календарю в 2024-м

По традиции у каждого года в Китае есть свой символ. В 2024 году это - Зеленый Деревянный Дракон, единственное мифологическое животное во всем зодиакальном круге, а также символ духовности и мудрости в Китае.

Существует легенда, по которой в Древнем Китае Нефритовый Император приказал зверям прийти во дворец. Тот, кто доберется - получит год под свое покровительство. Дракон, конечно же, должен был прийти первым - что ему стоит взмахнуть пару раз крыльями. Но по дороге он увидел, что от засухи погибает урожай у крестьян. Он поднялся в небо и нагнал туч - пошел дождь и это спасло людей от голода. Ну а сам Дракон прилетел во дворец уже пятым. Теперь каждый пятый год в 12-летнем цикле - это год Дракона.

Китайский Новый год - традиции празднования

Считается, что если соблюдать новогодние традиции, то можно привлечь в свою жизнь благополучие, достаток и гармонию. Сами китайцы довольно серьезно относятся к традициям и верят в приметы.

Дракон у китайцев - символ императоров. Он любит все красивое, богатое и изысканное, поэтому нужно постараться ему угодить.

Итак, как встречать Китайский Новый год:

сделать уборку накануне праздника - чтобы очистить пространство от негатива;

украсить дом в красный цвет - в Китае он считается цветом благополучия и счастья, а также отпугивает злое чудище, которое по легенде появляется на Новый год;

использовать красный, а также зеленый и золотой в одежде и декоре новогоднего стола - Дракон их тоже любит;

на новогодний стол нужно поставить блюда из рыбы - это символ достатка и богатства, а также можно самим приготовить пельмени - в Китае, к примеру, всей семьей лепят традиционные цзяоцзы;

дарить на Новый год в Китае принято хунбао - это традиционные красные конверты с деньгами.

Некоторые новогодние китайские традиции не отличаются от наших: например, перед Новым годом нужно отдать все долги и примириться с врагами. На сам праздник семьи съезжаются со всех уголков страны, и в первые дни празднества ходят в гости друг к другу, а каждого, кто зайдет в дом, угощают традиционными рисовыми пирогами. Также традиционный атрибут праздника - мандарины, они символизируют финансовое благополучие. Приходя в дом, принято дарить хозяевам по два оранжевых фрукта - парное число знаменует связь и гармонию в семье, а в ответ гость тоже получает пару цитрусов.

Что нельзя делать на Новый год в Китае

Один из самых любимых китайских праздников имеет и ряд запретов:

нельзя стричься и подстригать ногти, более того, лучше даже и не мыть голову - чтобы не отрезать и не смыть богатство в новом году.

не следует выносить мусор в праздник - можно вынести из дома счастье;

нельзя надевать на Китайский Новый год одежду белого и синего цвета - они могут навлечь беду.

Верить или нет этим приметам - решать вам, но китайцы чтут традиции и стараются соблюдать правила, чтобы в новом году все пошло, как нужно.

Ранее мы рассказывали, что приготовить на Новый год, чтобы задобрить Дракона.

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