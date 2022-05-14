После войны Украина быстро восстановится, прогнозирует астролог.

Астролог Анжела Перл рассказала о том, когда закончится война в Украине. Она прогнозирует победу нашей стране.

Об этом специалист рассказала для YouTube-канала Натальи Мосейчук.

"Мы победим. Астрология свидетельствует, что Украина одержит победу. И я думаю, сейчас уже нет в этом сомнений", - сказала Анжела.

Она рассказала, что родом из Украины, из Николаевской области. И уже 20 лет живет в Австралии. Сестра Анжелы была в Киеве 24 февраля, а сейчас в Одессе. А мама живет на Николаевщине.

"Будут выгонять врага с территории Украины в июне. Или враги начнут останавливаться. Да, будут потери, будет сложно. Будут серьезные бои. Но врага будут выгонять", - сказала астролог.

Еще один сложный период – под Новый год. Но на большую часть Украины начнут возвращаться люди в августе и сентябре.

Подписание любых документов возможно. Но их сложно назвать мирными соглашениями. Они будут похожи на капитуляцию. Звезды предсказывают это в марте.

"Боюсь, что это только начало. Третья мировая война может быть очень затяжной, - заметила Анжела Перл. - Возможна во всех точках земного шара".

Территории Донецкой и Луганской области, Крыма могут быть освобождены. "Донбасс – точно удастся освободить. Там есть возможности 100%. А вот Крым – мне кажется, это может произойти без боев – документально. Или это произойдет само собой. Боев там не увидела. Украина имеет возможность вернуть всю свою территорию", - сказала Анжела.

Россию ждет очень сильная трансформация, возможно, некоторые территории могут отойти. Ожидается смена правителя, а Путин - "плохо закончит". Он "потеряет власть и уйдет из жизни". Но система останется та же.

У Владимира Зеленского будет иметь еще один тяжелый год - но он справится. И останется на еще один срок – это будет 2026-2027 год.

После войны Украина быстро восстановится. Весь 2023 и 2024 годы будут благоприятными для Украины.

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