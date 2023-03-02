Китайский гороскоп на март подскажет, как удачно провести первый весенний месяц.

В китайском гороскопе знак Зодиака определяется не по месяцу, а по году рождения человека. Каждый из знаков восточного гороскопа назван в честь какого-то животного. Китайский гороскоп на март подскажет, как провести первый весенний месяц удачно и без проблем.

Ранее мы публиковали китайский гороскоп на 2023 год для всех знаков.

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Крыса (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)

В марте Крысам рекомендуется уделить больше внимания своему здоровью. Это хороший месяц, чтобы сдать анализы или пройти обследование. Можно чаще заниматься физкультурой, попытаться бросить вредные привычки и наконец записаться к стоматологу. Полезны также будут косметологические процедуры и массаж.

Бык (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937)

В марте вы будете очень восприимчивы к эмоциям и переживаниям других людей. Вы захотите помочь близким разобраться с их проблемами. Также у вас будут обязательства перед другими людьми, которые обязательно нужно будет выполнить. Но не забывайте заботиться о себе. В конце месяца рекомендуется больше отдыхать, чтобы не было переутомления.

Тигр (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938)

В марте у Тигров сложатся очень приятные и доверительные отношения с близкими. Друзья порадуют вас, а родные покажут себя с положительной стороны. Дети будут радовать личными успехами. В марте рекомендуется проводить больше времени с семьей. Родные - это ваша опора, которая поможет в трудной ситуации.

Очень важный совет для Тигров в марте - ни в коем случае не нарушайте своих обещаний и не отменяйте встречи в последний момент. Иначе отношения с близкими будут подпорчены.

Кролик (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939)

Гороскоп для Кроликов показывает, что вы пытаетесь угодить кому-то и выполняете чужую работу, которая вас тяготит. Вас слишком волнует, что подумают другие.

Похоже, будто Кролики живут не своей жизнью. Если продолжите в таком же духе в марте, то совсем потеряете свою индивидуальность. Гороскоп рекомендует вам чаще прислушиваться к своим желаниям. В первой половине марта будет полезно побыть немного наедине с собой.

Дракон (2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)

В марте Драконам пора вспомнить, что иногда бывает полезно сказать "нет" и отстаивать свои границы. В марте знакомые и коллеги могут злоупотреблять вашей добротой и решать свои проблемы за ваш счет. А родные могут попытаться навязать вам свои взгляды на жизнь и семью. Вам нужно мягко, но настойчиво сказать всем знакомым: это ваша жизнь и вы сами её проживете.

Змея (2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941)

Очень удачный месяц для творчества и различных хобби, а также любых поездок и путешествий. Вы почувствуете прилив энергии, сильное вдохновение и тягу к новым впечатлениям. А вот на работе блестящих успехов ждать не стоит, особенно если профессия связана с точными науками.

Лошадь (2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942)

Для Лошадей март будет месяцем романтики. Одинокие представители знака имеют хорошие шансы найти любовь в марте, если не будут сидеть дома. А семейные Лошади ощутят, будто влюбились заново. Однако более яркими станут не только чувства, но и конфликты. Со второй половинкой вам лучше не ссориться, иначе помиритесь нескоро.

Коза (2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943)

Обратите внимание на свое здоровье в марте, особенно на щитовидную железу и надпочечники. Могут быть проблемы с гормональным фоном и с артериальным давлением. Если не хотите часто болеть в марте - закаляйтесь и ешьте больше свежих овощей. В течение марта рекомендуется по возможности экономить деньги - в конце месяца возможны незапланированные траты.

Обезьяна (2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944)

Март будет для вас очень удачным, но только в одном деле. Выберите для себя наиболее важную сферу жизни, например, семью, карьеру или здоровье, и прилагайте в ней максимум усилий. В остальных сферах больших успехов ждать не стоит.

В середине месяца возможен "завал" на работе или в семье. Попробуйте заняться физкультурой или хотя бы чаще гулять пешком - это добавит сил и поможет немного разгрузить голову.

Петух (2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945)

В марте возможны проблемы с репутацией, например, насмешки со стороны малознакомых людей или распространение сплетней про вас. Но это не стоит ваших слез и переживаний.

В начале месяца возможно очень интересное знакомство, особенно если вы чаще будете бывать на природе. В конце месяца наступит хорошее время для покупок - новые вещи долго прослужат и принесут радость.

Собака (2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946)

В марте представители этого знака часто будут чувствовать усталость и апатию. Иногда вам будет трудно выполнять даже повседневные вещи. Не ждите от себя слишком многого и не стройте грандиозных планов. Хвалите себя, когда удается перебороть лень. К концу месяца есть шанс вернуться в нормальный ритм.

Свинья (2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947)

Свиньям в марте можно начинать любые проекты и записываться на курсы обучения. Март очень хорош для любой работы, которая требует запоминания большого количества информации, например, изучения иностранных языков. В карьере Свиньям будет везти, возможны повышения. Но ни в коем случае нельзя ссориться с коллегами и одалживать деньги.

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