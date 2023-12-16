Китайский гороскоп на 2024 год для знаков Зодиака подскажет, как для пройдет следующий год у Весов.

Китайский гороскоп по году рождения считается очень древним и точным. Мы подготовили китайский гороскоп на 2024 год для Весов, рожденных в разные года. Прогноз на следующий год подготовил известный украинский астролог Макс Гордеев - instagram.com/maxgord.

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Крыса

Крысам гороскоп рекомендует отдохнуть от бесконечной рутины. Когда вам предложат заняться чем-то новым и интересным, не отказывайтесь, даже если кажется, что времени совсем нет. Если предложений извне не поступает, начните воплощать в жизнь давнюю мечту. Звезды вас только поддержат!

В январе и марте у одиноких Крыс есть шанс встретить человека мечты. Главное-не сидеть сложа руки. Выходите из дома, общайтесь, и судьба пойдет вам навстречу. Семейный Крысам китайский гороскоп для Весов советует чаще выбираться на природу со второй половинкой.

Бык

У Быков во второй половине года могут возникнуть проблемы на работе: возможна необоснованная критика от начальства и недоразумения с коллегами. Если вы давно задумывались о смене места работы, не откладывайте. Если увольнение в планы не входит, пустите в ход свои дипломатические способности. Тогда уже через несколько месяцев все наладится. И не зацикливайтесь на неприятных мелочах, гороскоп сулит много поводов для улыбки.

Тигр

Весам больше не придется работать без сна и отдыха, чтобы свести концы с концами. Летом придется крупно потратиться, но затраты окажутся весьма приятными. Они могут быть связаны с покупкой недвижимости, путешествием или вкладом в образование. В любом случае год наполнят яркие эмоции и незабываемые события. Влюбленным Весам-Тиграм гороскоп рекомендует не торопить события. И не пренебрегайте заботой о здоровье!

Кролик

Кроликам судьба подбросит интересное предложение в профессиональной сфере, что позволит им поправить материальное положение. Весной велик риск подвергнуться импульсивным порывам и пуститься берега. Китайский гороскоп для Весов на 2024 год советует Кроликам сохранять хладнокровие и не начинать конфликты.

Весы, не теряйте голову, иначе рискуете испортить отношения с друзьями, коллегами или родственниками. Относительно последних - будьте терпимы и не пытайтесь доказать правоту всеми возможными способами. В середине осени можно расслабиться и уделить внимание здоровью. Подумайте о поездке в санаторий.

Дракон

Стабильность-лучший выбор весов Драконов в 2024. старайтесь кардинально не менять сферу деятельности и не вкладывать все средства в дорогостоящие покупки. Если хочется что-то перестроить, делайте это постепенно и без надрыва. В начале года Весы могут почувствовать упадок сил и нехватку энергии. Не паникуйте - к весне состояние нормализуется. А чтобы поток энергии и вдохновения не пропал, чаще выбирайтесь на природу, ешьте больше сезонных фруктов и овощей.

Змея

Весы, самое время реализовать давние желания: посетить новую страну, сделать увлечение делом жизни, прокачать какие-то навыки. Дерзайте! Тогда судьба снова и снова будет подбрасывать новые шансы. Главное-адекватно оценивать возможности и не терять благоразумия. В начале года возможны крутые перемены в личной жизни, а летом - взлет по карьерной лестнице. Март и апрель - подходящие месяцы, чтобы начать решение запущенных стоматологических проблем.

Лошадь

В 2024 году гороскоп обещает Весам слишком много соблазнов. Поддавшись им, вы рискуете не заметить, как теряете контроль над расходами. А сейчас это крайне нежелательно. Во всем остальном год пройдет достаточно спокойно и подарит множество теплых воспоминаний. Если вас не устраивает, как складывается жизнь, займитесь переоценкой ценностей. Без сожаления расставайтесь с прошлым, которое стало обузой.

Коза

Дракон подарит Козам новые возможности. Вы найдете много друзей, а некоторые Весы полностью изменят круг общения. В 2024 году появятся шансы реализовать свой потенциал и продемонстрировать таланты. Принимайте и подробно изучайте все новое, что предлагает жизнь, и тогда сможете достичь успеха! Сложностей будет немало, но с испытаниями вы справитесь. А вот в личной жизни Весов кардинальных изменений не ожидается.

Обезьяна

Год Дракона прекрасно подойдет для начала собственного дела или поиска нового места работы. Тщательно проверяйте и анализируйте каждое предложение. Смело и без сожаления отказывайтесь от сомнительных вариантов, обещающих легкий заработок. Это может оказаться неприятной авантюрой. Летом одиноких Обезьян захлестнут романтические чувства. Не стоит им сопротивляться и идти наперекор судьбе.

Петух

Гороскоп на 2024 год у Петухов довольно спокойный и приятный. Будет много свободного времени, которое без зазрения совести можно посвятить любимым занятиям. Весы, запомните простое правило: все нужно чинить вовремя. Это касается и здоровья, и техники. Постоянное игнорирование проблем рано или поздно приведет к серьезным затратам. И присмотритесь к своему окружению - кто-то из друзей уже давно сгорает от зависти.

Собака

Весам-Собакам стоит уделить внимание личной жизни. Если никак не удается найти общий язык с партнером, достаточно слегка утихомирить свой характер и научиться слушать. Для многих 2024 окажется трансформационным годом. Следите за самочувствием и не пытайтесь охватить все и сразу. Весам, возможно, придется проводить много времени в одиночестве. Научитесь ее ценить, и тогда сможете получить истинное удовольствие от происходящего.

Кабан

Звезды помогут Кабанам расстаться с надоевшим и нелюбимым. Не бойтесь разворачиваться на полпути, если не находите смысла и радости в выбранной дороге. В начале года постарайтесь определиться с планами. Лучше концентрироваться на чем-то одном, а не разбрасывать энергию на суету и мелочи. Закрывая одну цель, можно смело переходить к новой. Летом Весам захочется расслабиться и отдохнуть, но гороскоп рекомендует сосредоточиться на карьере. Отдохнуть и в полной мере насладиться отдыхом удастся не раньше сентября.

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