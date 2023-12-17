Китайский гороскоп на 2024 год для знаков Зодиака подскажет, как для пройдет следующий год у Стрельцов.

Китайский гороскоп по году рождения считается очень древним и точным. Мы подготовили китайский гороскоп на 2024 год для Стрельцов, рожденных в разные года. Прогноз на следующий год подготовил известный украинский астролог Макс Гордеев - instagram.com/maxgord.

Видео дня

Крыса

Крысам 2024 год не принесет значимых изменений. Им будет так же хорошо, как и в 2023 году. Материальный достаток принесет любимое дело. Отношения с партнером дадут ощущение наполненности и гармонии. В какой-то момент рожденные в год Крысы могут даже заскучать. Задумайтесь, разве стабильность и благополучие - это плохо?

Бык

В год Дракона внимание Быков может распыляться. Звезды советуют им сосредоточиться на работе. Как бы ни хотелось отправиться в путешествие, лучше отложить поездки на поздний срок, иначе можно упустить шанс продвинуться по карьерной лестнице. Вложенные усилия с лихвой окупятся. Во второй половине года Быки будут купаться в деньгах.

Тигр

В начале года Тигров ждут определенные испытания. Близкие люди дадут повод усомниться в них. Не стоит переживать из-за возникшего разочарования. Во втором полугодии Дракон подарит Тиграм шанс на интересные знакомства. Новые друзья в дальнейшем могут стать партнерами по бизнесу. В любом случае, возникшие связи окажутся полезными.

Кролик

Кроликов в 2024 году потянет на самосовершенствование. Изменения в первую очередь коснутся внешнего вида. Поменять прическу, одежду и макияж будет мало. Кроликам захочется иметь красивое тело. Регулярные походы в спортзал - лучшее, что вы можете сделать для себя в наступающем периоде.

Дракон

Стрельцы-Драконы будут находиться под покровительством талисмана года, но, несмотря на это, первые месяцы принесут эмоциональный спад. Подумайте, не слишком ли много времени вы отдаете работе. Я рекомендую подумать о смене занятий и поиске нового хобби. Интересное занятие не даст вам выгорать и испытывать негативные эмоции. Китайский гороскоп для Стрельцов советует не пренебрегать отпуском и меньше ругать себя в 2024 году.

Змея

Змей почувствуют, что настал благоприятный момент для открытия своего дела. Это на самом деле так, но стоит продумать финансовую сторону вопроса. Не вкладывайте в бизнес все, что вы смогли накопить до этого момента. Пусть часть денег останется как подушка безопасности. Любой, кто поднимался высоко, знает, что падение может быть сокрушительным. Китайский гороскоп для Стрельцов на 2024 год в целом советует вам не рисковать и не задирать нос.

Лошадь

Рожденным в год Лошади Стрельцам в 2024 году лучше прислушаться к своей интуиции. Тем, кто испытывает внутреннее недовольство, стоит задуматься о смене места работы. В новой сфере деятельности их непременно будет ждать успех, если выбрать дело по душе. Занимаясь тем, что интересно, Лошади забудут о своем своенравном характере и предстанут перед окружающими этакими милашками.

Коза

Стрельцам с китайским знаком Козы не захотят особо стараться, чтобы получить увеличение дохода в наступающем году. Их интуиция подскажет, что можно вполне положиться на партнера. Звезды действительно поспособствуют этому. Козы хотя бы на некоторое время смогут снять со своих плеч груз ответственности за собственное благополучие. Но не забывайте, за все в этой жизни надо платить.

Обезьяна

Обезьяны - выдающиеся эгоисты, они могут часами заниматься самолюбованием. В 2024 году придется сместить вектор внимания на внешний мир. У вас есть все шансы встретить идеального партнера. Благодаря везению может образоваться прочный союз. Стоит лишь стать менее эгоистичными и научиться идти на компромиссы.

Петух

Для Стрельцов-Петухов норма - влезать в конфликтные ситуации, даже если спор не касается их лично. В год Дракона я рекомендую изменить тактику поведения. Задиристость может привести к нежелательным последствиям. Постарайтесь не ссориться с коллегами по работе, иначе вы можете потерять свое место. С начальством тоже лучше не спорить. Потеря работы не лучшим образом скажется на ваших финансах.

Собака

Собаки в год Дракона смогут найти полезные связи. Это поможет в дальнейшем продвинуться по карьерной лестнице. Не избегайте встреч с людьми, которые могут помочь вам в работе. Результатом станет улучшение финансового положения. Вам интересно, где же состоятся новые знакомства? Стоит обязательно отправиться в путешествие, если выпадет такой шанс. Всегда можно сочетать приятное с полезным.

Кабан

У Стрельцов, родившихся в год Кабана, могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Чтобы самочувствие не ухудшалось, регулярно проходите обследование. Старайтесь больше отдыхать, правильно питайтесь, наладьте сон. Кроме того, поберегите себя от простуд во время смены сезонов.

Вас также могут заинтересовать новости: