Китайский гороскоп на 2024 год для знаков Зодиака подскажет, как для пройдет следующий год у Скорпионов.

Китайский гороскоп по году рождения считается очень древним и точным. Мы подготовили китайский гороскоп на 2024 год для Скорпионов, рожденных в разные года. Прогноз на следующий год подготовил известный украинский астролог Макс Гордеев - instagram.com/maxgord.

Видео дня

Крыса

Крысы могут чувствовать разочарование в своих партнерах или близких друзьях. Способствовать этому будут определенные события, произошедшие в начале года. Возможно, пришло время отказаться от иллюзий, и это неплохо. Заодно крысам придется изменить взгляд на многие вещи. Трансформация пройдет менее болезненно, если вы не будете ей сопротивляться.

Бык

Одиночки, рожденные в год Быка, осознают потребность в построении отношений. Не все придут к этому моменту в лучшей форме. Некоторым придется поработать над своим имиджем - приобрести модную одежду, снизить лишний вес. Дамам не помешает поход в салон красоты на приятные процедуры. Обретя уверенность в себе, можно будет смело завязывать знакомства. Улучшения внешности не помешают и семейным людям.

Тигр

Тигры раскроют в себе потенциал управлять собственным бизнесом. Дракон удвоит их уверенность в себе. Трогаться в путь можно тем, кто давно вынашивал соответствующие планы. Талисман года поможет удачному старту. Результатом станет хорошая прибыль и новый уровень жизни. Для развития любому человеку требуется масштабирование. Ваше время пришло.

Кролик

В природе Кролики выживают, благодаря своей способности убегать. В мире людей так не получится. Чтобы отношения в коллективе способствовали карьерному росту, Кроликам придется проявить дипломатию. Проанализируйте свою тактику поведения и внесите в нее коррективы. Если оставить все как есть, руководство у вас разочаруется.

Дракон

Драконов ждет интересный период. В 2024 году их ждут путешествия, новые увлечения, связанные с искусством пения и танца. Подумайте о том, чтобы записаться в танцевальную группу, где вы сможете раскрыть свои способности. В сфере карьеры и любви все останется на том же уровне. Даже если изменения постучат в дверь, они будут положительными.

Змея

Талисман года будет во всем помогать Скорипионам-Змеям. Главные события 2024 года состоятся в любовной сфере. Крепкие пары смогут еще больше углубить свой союз. Те, кто находился в поисках, найдут гармоничные отношения. Благодаря своей мудрости, Змеи завоюют уважение со стороны партнера и сами будут готовы идти ему навстречу. Китайский гороскоп для Скорпионов также советует вам следить за здоровьем во второй половине года.

Лошадь

У Скорпионов-Лошадей в год Дракона появляется возможность легкого заработка. Они смогут получить большую сумму, не прилагая усилий, например, выиграв в лотерею. Участвуйте время от времени в розыгрыше призов. Возможно, именно вас фортуна захочет сделать счастливчиком. Важно верить в свою звезду, тогда шансы удвоятся.

Коза

Если кто-то из Коз не общается с родственниками из-за конфликтной ситуации, самое время добиться примирения. Займите активную позицию-сделайте первый шаг. В этом проявится ваше великодушие. Восстановление отношений подарят вам ощущение теплоты и гордость за свой поступок. Подобный опыт может не раз пригодиться в дальнейшей жизни. Кардинально изменить свой характер Козам вряд ли удастся.

Обезьяна

У Обезьян появится потребность реализовать свой родительский потенциал. Молодые пары всерьез задумаются о появлении ребенка. У одиночек на первый план выходит поиск партнера. Где же вам встретить своего человека? Я предложу направиться в общественные места - клубы, кафе, кинотеатры, концертные залы.

Петух

Петух-мастер создания конфликтных ситуаций. Проблема останется актуальной и в 2024 году. Этим задиристым личностям стоит пересмотреть свое поведение и реагировать мягче. Особенно важно вернуть в мирное русло отношения с партнером. Семейное гнездо должно быть похоже не на поле брани, а на тихую гавань.

Собака

Год Дракона подарил Собакам личную реализацию. Если вы давно питали интерес к творчеству, самое время двинуться вперед. Хобби в виде занятий вокалом, игры на инструментах, съемки роликов вполне может стать вашей профессией, приносящей приличные деньги. Если вам сложно двигаться в одиночку, найдите попутчиков. Китайский гороскоп для Скорпионов на 2024 год советует больше времени посвящать любимому делу.

Кабан

Кабаны могут похвастаться тем, что имеют верных друзей. В 2024 году поддержка близких людей может пригодиться. Осенью Кабанов ожидают финансовые трудности. У вас будет возможность проверить своих друзей на преданность делу и готовность помочь. Не волнуйтесь, черная полоса не продлится долго. Совместными усилиями можно легко справиться с любыми проблемами.

Вас также могут заинтересовать новости: