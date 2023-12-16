Китайский гороскоп на 2024 год для знаков Зодиака подскажет, как для пройдет следующий год у Львов.

Китайский гороскоп по году рождения считается очень древним и точным. Мы подготовили китайский гороскоп на 2024 год для Львов, рожденных в разные года. Прогноз на следующий год подготовил известный украинский астролог Макс Гордеев - instagram.com/maxgord.

Видео дня

Крыса

Обратите внимание на отношения с близкими людьми. Возможно, кто-то из них оскорблен вашим невниманием или боится сказать о назревшей проблеме. Разговоры помогут в решении множества проблем, но важно занимать равные позиции в диалоге.

Первая половина года подойдет для снижения веса, изменений во внешности, обновления гардероба. Если вы одиноки, то ближе к середине лета стоит занять активную позицию, не надеяться на то, что прекрасный незнакомец сам постучится в дверь и действовать! Вам помогут харизма, уверенность в себе и оптимизм.

Китайский гороскоп для Львов на 2024 год советует держаться подальше от конфликтов, сплетен и интриг. Возможно недоброжелатели захотят рассорить вас с близкими.

Бык

Ловите свой момент удачи! Первая половина года-тот период, когда медлить и слишком долго раздумывать просто нельзя. Идти на совсем рискованные авантюры не стоит, но и медлить с важными решениями тоже. Постарайтесь почаще отдыхать на природе в промежутках между новыми свершениями. Родителям или другим старшим родственникам также потребуется больше поддержки и внимания, чем обычно. Постарайтесь отказаться как минимум от одной вредной привычки.

Тигр

Ключом к успеху этого года станет ваш оптимизм, чувство юмора и умение сохранять самообладание в любой ситуации. Конфликты со знакомыми могут вспыхивать по совершенно смешным поводам, но они не приведут к серьезным и длительным спорам, особенно если начать относиться к чувствам других людей внимательнее. Октябрь-ноябрь хорошо подходят для ремонта, обновления интерьера и гардероба, дорогих запланированных покупок.

Кролик

Ваша интуиция и умение тонко чувствовать ситуацию станут настоящими помощниками, особенно во второй половине года. Даже вы сами не всегда сможете обосновать логически принятые Вами решения, но они окажутся правильными. Время расставит все на свои места. Дети и младшие родственники могут особенно нуждаться в вас, особенно весной и в конце года. Постарайтесь дать им необходимое внимание и поддержку.

Дракон

Первые два месяца могут показаться непростыми. Но через это нужно пройти, чтобы по-настоящему ощутить вкус успеха и великих достижений. Уже к марту дела пойдут значительно лучше, а у вас появится время перевести дух и подвести первые промежуточные итоги. Будьте внимательнее, раскрывая личную информацию о себе малознакомым людям. Ближе к осени повышается риск стать объектом сплетен. Год благоприятен для того, чтобы завести домашнее животное.

Змея

Если вы давно хотели заняться чем - то новым, сменить сферу деятельности, монетизировать хобби-сейчас самое время. Удача будет благосклонна к вам, если вы будете достаточно активны, деятельны и энергичны. Не стоит жалеть времени на продвижение своих услуг или себя как профессионала в целом. В отношениях особенно важно проявить мудрость, чувство такта и умение вовремя промолчать. Июль-август прекрасно подходят для кардинальных изменений образа и стиля.

Лошадь

Работать придется много, но очень важно удачно спланировать свой жизненный график и не допустить переутомления. Помните, что перерывы только повышают вашу продуктивность и сводят шанс выгореть до минимума. Если летом или в начале осени у вас получится уйти в отпуск, стоит провести хотя бы день на природе. Ближе к концу года стоит разнообразить свою жизнь: найти новое хобби, познакомиться с кем-то интересным или поставить себе очередную цель.

Коза

Очень важно отделять ценные и добрые советы окружающих от завистливых высказываний и попыток сбить вас с толку. На помощь придет интуиция и умение разбираться в людях. Ближе к лету не помешает некоторая встряска: перемены в целом пойдут на пользу. Возможно, вы решитесь на то, о чем давно мечтали, но сомневались и откладывали. Осенью стоит особенно внимательно относиться к своему здоровью.

Обезьяна

Недостаток общения может погрузить вас в уныние. Чтобы избежать его, стоит позаботиться о расширении круга знакомств. Можно попробовать восстановить контакт и со старыми приятелями. Во второй половине года вас ждет большая удача, если вы не потеряете свой шанс и не усомнитесь в себе. Лето хорошо подходит для переезда. Любые вопросы, связанные с документами, будут решаться удачнее всего в сентябре-октябре.

Петух

Высокая самооценка-это хорошо. Но в этом году вам придется доказать, что она обоснована, и прежде всего само себе. Почувствовать свою ценность и значимость можно, решившись на начало интересного и сложного проекта в любой жизненной сфере.

Китайский гороскоп для Львов советует рожденным в год Петуха проводить больше времени с близкими и чаще оказывать им поддержку. Родные чаще будут нуждаться в вас. Стоит быть осторожнее с высказываниями в процессе общения на острые темы.

Собака

Ваше умение налаживать контакты и связи пригодится как никогда уже этой весной. Это в значительной степени поможет вам перейти на новый уровень успеха и, возможно, дохода. Год благоприятен для заключения брака и планирования ребенка. Дорогие покупки и изменения во внешнем виде будут удачными, но стоит подходить тщательнее к принятию подобных решений в этом году. Поездки пройдут лучше во второй половине года. Если вы планируете смену работы, то самыми удачными месяцами станут март и октябрь.

Кабан

Вашему умению обучаться и адаптироваться к различным условиям можно только позавидовать! Год будет богат на перемены. Выйти из любой ситуации с высоко поднятой головой и оказавшись в плюсе поможет также поддержка со стороны давних знакомых, коллег и второй половинки. Самое главное - вовремя принять эту помощь, не отказываясь от нее из-за обостренной гордости. Год очень удачен для смены профессии или расширения своих навыков, повышения квалификации. Любые завязавшиеся знакомства будут удачными и взаимовыгодными.

Вас также могут заинтересовать новости: