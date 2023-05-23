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Таролог дала прогноз на конец этого месяца, выделив три знака Зодиака, чьих представителей ждет улучшение финансовой ситуации. Ждать положительных перемен стоит Раку, Льву и Деве.

Рак

В финансовом гороскопе таро Ракам выпадает Колесо Фортуны. Эта карта символизирует перемену удачи, цикличность событий и возможность успеха. Она может указывать на то, что наступает благоприятный период, который может принести финансовую выгоду. Ждать поступления средств Ракам стоит от прежних инвестиций. Также они могут продать выгодно свое имущество.

Лев

Львам таро показали Шестерку Пентаклей. Пентакли - это младшие арканы, которые обозначают материальные аспекты жизни. Шестерка символизирует доход. Его будет достаточно, чтобы покрыть базовые потребности, но о богатстве и существенном улучшении жизни речь не идет. Приход денег может быть в качестве социальной помощи или премии за хорошую работу.

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Дева

Девам карты таро показали Десятку Кубков. Эта карта может указывать на удовлетворение, исполнение желаний и благополучие. Она может быть связана с финансовым благом, полученным без особых проблем: им могут подарить деньги, могут начислить социальную помощь или Девы получат наследство. Стоит с умом распоряжаться любым капиталом, который поступит в конце мая.

Напомним, кому карты таро пророчат новые знакомства уже на май.

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