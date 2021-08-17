Водный знак Зодиака, который всегда вызывает бурю эмоций у окружающих людей. Скорпион может быть гением и глупцом, современным героем или рабом низменных желаний. Астрологи расскажут, как выбрать камень, который скорректирует ваши темные стороны.
- Камни по знаку Зодиака для Скорпиона
- Камни по дате рождения для Скорпиона
- Камни для женщин
- Камни для мужчин
- Какие камни нельзя носить Скорпионам
Камни по знаку Зодиака для Скорпиона
Главные камни
- Синий сапфир - избавляет от груза воспоминаний, помогает забыть обиды. Женщины под влиянием камня становятся менее тревожными и более покладистыми.
- Аквамарин - камень верности и преданности, Если один партнер подарит камень другому, между людьми будут царить понимание и уважение.
- Опал - контролирует вспыльчивость и страстную натуру Скорпиона, помогает ему быть внимательнее к партнеру и не устраивать скандалы со вспышками ревности.
- Рубин - дарит уверенность в своих силах, харизму и красноречие. Камень победителей помогает развиваться в карьере.
Камни по дате рождения для Скорпиона
24 октября - 3 ноября
- аметист;
- бриллиант;
- горный хрусталь.
4 ноября - 13 ноября
- бирюза;
- змеевик;
- кошачий глаз;
- турмалин.
14 ноября - 22 ноября
- берилл;
- александрит;
- гелиодор.
Камни для женщин
Топаз развивает интуицию, не дает девушке быть жертвой манипуляторов. Также камень славится своей возможность продлевать молодость. Аметист улучшает память, учит справляться с эмоциями, дарит мудрость. Аметист можно оправлять только в серебро. Гранат дарит мир и согласие партнерам, привносит уют и взаимопонимание в отношения. В зависимости от оттенка может лечить разные болезни.
Камни для мужчин
Берилл помогает контролировать гнев, быть более сдержанным, учит быть внимательным по отношению к людям. Рубин укрепляет духовные и физические силы, не позволяет упасть духом. Помогает тем, кто хочет добиться карьерных высот. Турмалин снимает напряжение, учит контролировать энергетику и управлять своими эмоциями.
Какие камни нельзя носить Скорпионам
- жемчуг;
- цитрин;
- янтарь;
- лунный камень;
- нефрит;
- изумруд.
Правильно подобранный камень поможет направить мощную энергетику в нужное русло. Астрологи считают, что коллекция камней у Скорпиона должна состоять из 6-8 образцов.
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