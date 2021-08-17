Какой камень выбрать Скорпиону / ua.depositphotos.com

Водный знак Зодиака, который всегда вызывает бурю эмоций у окружающих людей. Скорпион может быть гением и глупцом, современным героем или рабом низменных желаний. Астрологи расскажут, как выбрать камень, который скорректирует ваши темные стороны.

Камни по знаку Зодиака для Скорпиона

Опал сохранит взаимоотношения Скорпиона / pixabay.com

Главные камни

  • Синий сапфир - избавляет от груза воспоминаний, помогает забыть обиды. Женщины под влиянием камня становятся менее тревожными и более покладистыми.
  • Аквамарин - камень верности и преданности, Если один партнер подарит камень другому, между людьми будут царить понимание и уважение.
  • Опал - контролирует вспыльчивость и страстную натуру Скорпиона, помогает ему быть внимательнее к партнеру и не устраивать скандалы со вспышками ревности.
  • Рубин - дарит уверенность в своих силах, харизму и красноречие. Камень победителей помогает развиваться в карьере.

Камни по дате рождения для Скорпиона

24 октября - 3 ноября

  • аметист;
  • бриллиант;
  • горный хрусталь.

4 ноября - 13 ноября

  • бирюза;
  • змеевик;
  • кошачий глаз;
  • турмалин.

14 ноября - 22 ноября

  • берилл;
  • александрит;
  • гелиодор.

Камни для женщин

Топаз развивает интуицию, не дает девушке быть жертвой манипуляторов. Также камень славится своей возможность продлевать молодость. Аметист улучшает память, учит справляться с эмоциями, дарит мудрость. Аметист можно оправлять только в серебро. Гранат дарит мир и согласие партнерам, привносит уют и взаимопонимание в отношения. В зависимости от оттенка может лечить разные болезни.

Камни для мужчин

Берилл помогает контролировать гнев, быть более сдержанным, учит быть внимательным по отношению к людям. Рубин укрепляет духовные и физические силы, не позволяет упасть духом. Помогает тем, кто хочет добиться карьерных высот. Турмалин снимает напряжение, учит контролировать энергетику и управлять своими эмоциями.

Какие камни нельзя носить Скорпионам

  • жемчуг;
  • цитрин;
  • янтарь;
  • лунный камень;
  • нефрит;
  • изумруд.

Правильно подобранный камень поможет направить мощную энергетику в нужное русло. Астрологи считают, что коллекция камней у Скорпиона должна состоять из 6-8 образцов.

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Автор: Кристина Кащавцева