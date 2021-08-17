Скорпион - самый неоднозначный и противоречивый знак Зодиака

Водный знак Зодиака, который всегда вызывает бурю эмоций у окружающих людей. Скорпион может быть гением и глупцом, современным героем или рабом низменных желаний. Астрологи расскажут, как выбрать камень, который скорректирует ваши темные стороны.

Камни по знаку Зодиака для Скорпиона

Главные камни

Синий сапфир - избавляет от груза воспоминаний, помогает забыть обиды. Женщины под влиянием камня становятся менее тревожными и более покладистыми.

- избавляет от груза воспоминаний, помогает забыть обиды. Женщины под влиянием камня становятся менее тревожными и более покладистыми. Аквамарин - камень верности и преданности, Если один партнер подарит камень другому, между людьми будут царить понимание и уважение.

- камень верности и преданности, Если один партнер подарит камень другому, между людьми будут царить понимание и уважение. Опал - контролирует вспыльчивость и страстную натуру Скорпиона, помогает ему быть внимательнее к партнеру и не устраивать скандалы со вспышками ревности.

- контролирует вспыльчивость и страстную натуру Скорпиона, помогает ему быть внимательнее к партнеру и не устраивать скандалы со вспышками ревности. Рубин - дарит уверенность в своих силах, харизму и красноречие. Камень победителей помогает развиваться в карьере.

Камни по дате рождения для Скорпиона

24 октября - 3 ноября

аметист;

бриллиант;

горный хрусталь.

4 ноября - 13 ноября

бирюза;

змеевик;

кошачий глаз;

турмалин.

14 ноября - 22 ноября

берилл;

александрит;

гелиодор.

Камни для женщин

Топаз развивает интуицию, не дает девушке быть жертвой манипуляторов. Также камень славится своей возможность продлевать молодость. Аметист улучшает память, учит справляться с эмоциями, дарит мудрость. Аметист можно оправлять только в серебро. Гранат дарит мир и согласие партнерам, привносит уют и взаимопонимание в отношения. В зависимости от оттенка может лечить разные болезни.

Камни для мужчин

Берилл помогает контролировать гнев, быть более сдержанным, учит быть внимательным по отношению к людям. Рубин укрепляет духовные и физические силы, не позволяет упасть духом. Помогает тем, кто хочет добиться карьерных высот. Турмалин снимает напряжение, учит контролировать энергетику и управлять своими эмоциями.

Какие камни нельзя носить Скорпионам

жемчуг;

цитрин;

янтарь;

лунный камень;

нефрит;

изумруд.

Правильно подобранный камень поможет направить мощную энергетику в нужное русло. Астрологи считают, что коллекция камней у Скорпиона должна состоять из 6-8 образцов.

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Автор: Кристина Кащавцева