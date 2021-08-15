Камни для знака Зодиака Рак / фото ua.depositphotos.com

Астрологи предлагают несколько вариантов камней для представителей знака. Желательно подержать талисман в руках, чтобы понять свои ощущения. Если такой возможности нет, выбирайте камень по дате рождения.

Камни по знаку Зодиака для Рака

Как правильно выбрать камень / pixabay.com

Главные камни

  • Изумруд - универсальный камень, который обладает множеством свойств. Он защищает путешественников, матерей, творческих личностей. Пробуждает интерес к философии, помогает стать более открытыми. Бережет ранимую психику Раков.
  • Лунный камень - поглощает энергетику полнолуния, что полезно для чувствительных Раков. Камень поможет найти свою любовь, стать разумнее и реализоваться в карьере.
  • Кошачий глаз - идеально подходит для тех, кто страдает от недостатка внимания. Дополнительно - способствует быстрому карьерному росту владельца.

Камни по дате рождения для Рака

21 июня - 01 июля

  • аквамарин;
  • гелиотроп;
  • сапфиры синего и голубого цвета;
  • горный хрусталь.

02 июля - 11 июля

  • хризопраз;

  • хризолит;
  • амазонит;
  • топаз золотистого цвета.

12 июля - 22 июля

  • нефрит;
  • жадеит;
  • янтарь;
  • лазурит;
  • гелиодор.

Камни для женщин

Халцедон - мощный оберег, который избавит от приступов агрессии или резкой смены настроения. Также он притягивает мужчин. При это, носить халцедон постоянно нельзя. Если девушка в браке, можно купить украшение с жемчугом. Это поможет сохранить уют и благополучие в доме. Незамужним носить жемчуг нельзя.

Камни для мужчин

Оникс - идеальный выбор для будущих лидеров. Камень дарит уверенность в себе и помогает владельцу вырваться из плена мнений окружающих людей. Агат улучшает самооценку, избавляет от апатии и пессимизма. Карнеол развивает таланты и повышает активность мужчины в жизни.

Какие камни нельзя носить Ракам

  • яшма красного цвета;
  • гранат красного цвета;
  • циркон;
  • обсидиан;
  • сердолик;
  • опал;
  • алмаз;
  • сапфир.

Астрологи считают, что у представителей знака Рак должно быть не меньше 8-10 минералов - в зависимости от настроения.

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Автор: Кристина Кащавцева