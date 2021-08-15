Астрологи предлагают несколько вариантов камней для представителей знака. Желательно подержать талисман в руках, чтобы понять свои ощущения. Если такой возможности нет, выбирайте камень по дате рождения.
- Камни по знаку Зодиака для Рака
- Камни по дате рождения для Рака
- Камни для женщин
- Камни для мужчин
- Какие камни нельзя носить Ракам
Камни по знаку Зодиака для Рака
Главные камни
- Изумруд - универсальный камень, который обладает множеством свойств. Он защищает путешественников, матерей, творческих личностей. Пробуждает интерес к философии, помогает стать более открытыми. Бережет ранимую психику Раков.
- Лунный камень - поглощает энергетику полнолуния, что полезно для чувствительных Раков. Камень поможет найти свою любовь, стать разумнее и реализоваться в карьере.
- Кошачий глаз - идеально подходит для тех, кто страдает от недостатка внимания. Дополнительно - способствует быстрому карьерному росту владельца.
Камни по дате рождения для Рака
21 июня - 01 июля
- аквамарин;
- гелиотроп;
- сапфиры синего и голубого цвета;
- горный хрусталь.
02 июля - 11 июля
хризопраз;
- хризолит;
- амазонит;
- топаз золотистого цвета.
12 июля - 22 июля
- нефрит;
- жадеит;
- янтарь;
- лазурит;
- гелиодор.
Камни для женщин
Халцедон - мощный оберег, который избавит от приступов агрессии или резкой смены настроения. Также он притягивает мужчин. При это, носить халцедон постоянно нельзя. Если девушка в браке, можно купить украшение с жемчугом. Это поможет сохранить уют и благополучие в доме. Незамужним носить жемчуг нельзя.
Камни для мужчин
Оникс - идеальный выбор для будущих лидеров. Камень дарит уверенность в себе и помогает владельцу вырваться из плена мнений окружающих людей. Агат улучшает самооценку, избавляет от апатии и пессимизма. Карнеол развивает таланты и повышает активность мужчины в жизни.
Какие камни нельзя носить Ракам
- яшма красного цвета;
- гранат красного цвета;
- циркон;
- обсидиан;
- сердолик;
- опал;
- алмаз;
- сапфир.
Астрологи считают, что у представителей знака Рак должно быть не меньше 8-10 минералов - в зависимости от настроения.
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