Рассудительные и чувственные Раки могут стать еще счастливее.

Астрологи предлагают несколько вариантов камней для представителей знака. Желательно подержать талисман в руках, чтобы понять свои ощущения. Если такой возможности нет, выбирайте камень по дате рождения.

Камни по знаку Зодиака для Рака

Главные камни

Изумруд - универсальный камень, который обладает множеством свойств. Он защищает путешественников, матерей, творческих личностей. Пробуждает интерес к философии, помогает стать более открытыми. Бережет ранимую психику Раков.

- универсальный камень, который обладает множеством свойств. Он защищает путешественников, матерей, творческих личностей. Пробуждает интерес к философии, помогает стать более открытыми. Бережет ранимую психику Раков. Лунный камень - поглощает энергетику полнолуния, что полезно для чувствительных Раков. Камень поможет найти свою любовь, стать разумнее и реализоваться в карьере.

- поглощает энергетику полнолуния, что полезно для чувствительных Раков. Камень поможет найти свою любовь, стать разумнее и реализоваться в карьере. Кошачий глаз - идеально подходит для тех, кто страдает от недостатка внимания. Дополнительно - способствует быстрому карьерному росту владельца.

Камни по дате рождения для Рака

21 июня - 01 июля

аквамарин;

гелиотроп;

сапфиры синего и голубого цвета;

горный хрусталь.

02 июля - 11 июля

хризопраз;

хризолит;

амазонит;

топаз золотистого цвета.

12 июля - 22 июля

нефрит;

жадеит;

янтарь;

лазурит;

гелиодор.

Камни для женщин

Халцедон - мощный оберег, который избавит от приступов агрессии или резкой смены настроения. Также он притягивает мужчин. При это, носить халцедон постоянно нельзя. Если девушка в браке, можно купить украшение с жемчугом. Это поможет сохранить уют и благополучие в доме. Незамужним носить жемчуг нельзя.

Камни для мужчин

Оникс - идеальный выбор для будущих лидеров. Камень дарит уверенность в себе и помогает владельцу вырваться из плена мнений окружающих людей. Агат улучшает самооценку, избавляет от апатии и пессимизма. Карнеол развивает таланты и повышает активность мужчины в жизни.

Какие камни нельзя носить Ракам

яшма красного цвета;

гранат красного цвета;

циркон;

обсидиан;

сердолик;

опал;

алмаз;

сапфир.

Астрологи считают, что у представителей знака Рак должно быть не меньше 8-10 минералов - в зависимости от настроения.

Вас также может заинтересовать:

Автор: Кристина Кащавцева