Издавна драгоценные и полудрагоценные камни помогали людям наладить жизнь.

О свойствах камней известно давно, одни минералы подходят для привлечения любви, другие - для улучшения состояния здоровья. Астрологи утверждают, что камни-обереги и камни-талисманы необходимо подбирать по знаку Зодиака. Ответственное отношение к этому вопросу позволит не только обрести счастье, но и уберечь себя от проблем.

Ранее мы рассказывали, какой камень подходит Раку и другим знакам Зодиака, а сегодня предоставим список минералов, которые привлекут богатство.

Какой камень приносит деньги - универсальный перечень

Согласно поверью, в процессе рождения камень приобретает мощную энергетику. Ее потом можно использовать в своих целях. Помните, что носить амулет или оберег в виде камня нужно только с благими намерениями.

Хризопраз

Читайте такжеКак выбрать камень по знаку Зодиака для СкорпионаСчитается одним из наиболее эффективных камней для обогащения. Камень способен развить красноречие, подарить человеку веру в собственные силы. Существует мнение, что хранение денег под камнем усиливает их энергетический входящий поток.

Хотите удачно провести сделку или договориться о чем-то - носите кольцо с хризопразом на безымянном пальце. Необрамленный камень в кармане одежды станет "магнитом" для новых денежных поступлений.

Хризолит

Второй по мощности камень богачей. Он вселяет уверенность, открывает новые горизонты, если владелец опустил руки. Хризолит поддерживает, когда человек решает начать жизнь "с чистого листа". Лучше всего обрамлять камень в золото и носить на указательном пальце левой руки.

Топаз

Издавна украшения с топазом носили придворные. Считалось, что камень увеличивает статусность человека и развивает в нем лидерские качества. Владелец камня сможет читать мысли других людей, опережая их в принятии решений. Наиболее сильным камнем считается топаз золотого оттенка.

Сердолик

Камень-покровитель творческих людей, который раскрывает внутренний потенциал владельца. Помогает достойно пройти жизненные трудности и обрести свой путь. Кроме привлечения денег, устраняет из окружения лживых людей, защищая своего владельца.

Камень власти и богатства по знаку Зодиака

Существуют универсальные рекомендации по выбору камней. Как мы уже говорили, лучше всего покупать себе оберег, ориентируясь на дату рождения и позицию в зодиакальном круге.

Всем представителям огненных знаков Зодиака подходит сердолик. Носить его нужно в виде кольца, металл - золото.

Индивидуальные камни:

Овен - яшма, изумруд;

Стрелец - бирюза, гранат;

Лев - сардоникс.

Земная стихия благоприятно сочетается с родонитом, обрамленным в серебро. Причем, это должен быть браслет или подвеска.

Индивидуальные камни:

Телец - агат, оникс;

Козерог - гематит, гагат;

Дева - сардоникс, хризолит.

Воздушные знаки Зодиака получат силу и богатство, если приобретут себе украшение из цитрина строго геометрической формы. Металл - серебро или платина.

Индивидуальные камни:

Близнецы - лунный камень, вирилл;

Весы - лазурит;

Водолей - халцедон, лазурит.

Читайте такжеКак выбрать камень по знаку Зодиака для ЛьваИзбежать ошибок в финансовой сфере и развить интуицию представителям стихии воды поможет бирюза, обрамленная в серебро. Украшение - браслет или подвеска.

Индивидуальные камни:

Рак - сердолик, лунный камень;

Скорпион - карбункул, коралл;

Рыбы - жемчуг, яшма.

Как выбрать камень по восточному гороскопу

Еще один метод подбора оберега - ориентация на китайский подсчет времени. Посмотрите, какое животное было покровителем вашего года рождения и тогда сможете верно определить нужный камень.

Рожденные в год Крысы должны выбирать аметист в форме пирамиды.

должны выбирать аметист в форме пирамиды. Быки - кубический агат.

- кубический агат. Тигр обретет удачу, если купит украшение из гиацинта или кошачьего глаза овальной формы.

обретет удачу, если купит украшение из гиацинта или кошачьего глаза овальной формы. Люди, что родились под покровительством Кота , получают реализацию своих желаний после покупки хрусталя или кошачьего глаза в форме прямоугольника.

, получают реализацию своих желаний после покупки хрусталя или кошачьего глаза в форме прямоугольника. Идеальный вариант для Дракона - шарообразный янтарь или халцедон.

- шарообразный янтарь или халцедон. Змеи должны выбирать оригинальный камень шпинель треугольной формы.

должны выбирать оригинальный камень шпинель треугольной формы. Для рожденных в год Лошади подходит обсидиан или александрит в форме подковы.

подходит обсидиан или александрит в форме подковы. Козе - лунный камень в виде яблока.

- лунный камень в виде яблока. Обезьяна будет счастлива и богата, если станет носить гагат круглой формы.

будет счастлива и богата, если станет носить гагат круглой формы. Петуху принесет удачу содалит в форме пирамиды.

принесет удачу содалит в форме пирамиды. Собаке - квадратный чароит.

Больше всего повезло тем, кто был рожден в год Свиньи - камень авантюрин поможет улучшить финансовое состояние, вне зависимости от своей формы и обрамления.

Вас также может заинтересовать:

Автор: Кристина Кащавцева