Астроэксперт не исключает варианта, когда будет подписано соглашение о мире.

Экстрасенс Мария Тихая спрогнозировала сценарий окончания войны в Украине, развязанной Россией на полную силу 24 февраля 2022-го года.

Как рассказала она в интервью YouTube-каналу "TOP", Украина обязательно одержит победу.

Будет ли победа Украины в войне с РФ постепенной?

По словам астроэксперта, не стоит ждать завершения войны в 2022-м, это возможно в следующем году.

"Это будет победа, мир и окончание войны. Это будет какое-то событие - и бац... Торжество и завершение резкое", - говорит Тихая.

Она не исключает варианта, когда будет подписано соглашение о мире. Но, продолжила Мария, даже после завершения этой войны украинцам стоит быть начеку с таким соседом.

Сможет ли Украина вернуть все свои территории по состоянию на 1991 год?

Экстрасенс прогнозирует, что Украина сможет вернуть Крым, но это будет не так быстро, как хотелось бы. Вероятно, это произойдет в 2025 году.

По ее словам, сначала ВСУ могут освободить оккупированные территории Донецкой области, а тогда уже - Херсон и Крым.

Прогноз астролога для Украины на ноябрь 2022

Ранее астролог Альбина Пономаренко рассказала, каким будет ноябрь 2022 для Украины. Она говорит, что 8-го числа, в день лунного затмения, ожидается сложная ситуация.

19 ноября, по прогнозу астроэксперта, может быть повторная попытка массированного обстрела Украины Россией.

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