День рождения Близнецов приходится на период с 22 мая по 21 июня. Согласно гороскопам, знак Близнецы - обаятельные и обходительные, великодушные и умные, талантливые и артистичные люди, рожденные под покровительством Меркурия.
Представители этого знака не приемлют покоя, это сложные двойственные люди, склонные к резкой смене настроения, они азартны и независимы, эгоистичны и эпатажны. Можно предположить, что влияние стыка сезонов весна-лето и делает Близнецов такими переменчивыми и стремящимися к свободе, как и воздушная стихия, к которой относится знак.
В то же время Близнецы общительны, отзывчивы и щедры, остроумны и харизматичны, аккуратны и самостоятельны в быту, заботливы.
- Что любят Близнецы - черты характера
- Что любят женщины Близнецы - лучшие подарки
- Подарок Близнецам на день рождения - что подарить мужчинам
Что любят Близнецы - черты характера
Представители этого знака любят все новое, любят принимать гостей и устраивать вечеринки, любят комфорт и простоту - и не любят вычурностей и условностей. Одним из самых удачных подарков для Близнецов как женщин, так и мужчин, может стать сувенир или аксессуар с камнем-оберегом.
Чтобы понять, какой талисман нужен Близнецам, посмотрите на дату рождения вашего именинника:
- 21-31 мая, первая декада - яшма, агат. Больше всего подходят камни зеленого, оранжевого, желтого цветов.
- 1-10 июня, вторая декада - горный хрусталь, тигровый глаз, гранат, хризопраз, жемчуг.
- 11-21 июня, третья декада - топаз, сапфир, изумруд, лунный камень.
Еще лучше, если вам удастся раздобыть, заказать или сделать такой сувенир собственноручно. Изделие ручной работы с использованием камня-оберега наверняка обеспечит Близнецам яркие эмоции.
Что любят женщины Близнецы - лучшие подарки
Девушки-воздух оригинальны и непредсказуемы, даже несколько легкомысленны. Но в подарках, как и людях, больше ценят суть, а не упаковку.
Хорошим подарком станут:
- Эмоции и впечатления - туристическая поездка, романтический ужин при свечах в необычной обстановке, сертификат на экстремальные впечатления, билеты на премьеру. Чем необычнее и ярче - тем лучше.
- Ювелирные изделия, яркие живые цветы, статуэтки аиста или совы из любых материалов.
- Для любящих активный отдых женщин Близнецов подойдет любой полезный спортивный инвентарь, в зависимости от ее увлечений - от термокружки или палатки до велосипеда или роликов.
Из дорогих подарков выбирайте продукцию известных брендов, все самое модное и новое, будь то духи, набор косметики, аксессуары для волос и любые другие украшения.
Подарок Близнецам на день рождения - что подарить мужчинам
Постоянно ощущая тягу к изменениям, мужчина Близнец будет рад дать ей выход, отправившись в путешествие. Это новое место, новые эмоции, новые впечатления - туристическая поездка отлично подойдет для энергичных представителей этого знака.
А если путешествовать по стране или за границу нет возможности - подойдет и обычный пикник. Главное, подготовить необычное его проведение. Используйте новые блюда, организуйте конкурс шашлыков, подготовьте видеопоздравление, записанное гостями для именинника в стихах собственного сочинения. Основное правило - никакой банальщины!
Порадуют мужчину Близнеца такие подарки:
- пресс-папье или просто любая вещица, которую можно поставить на рабочем столе, с изображением знака зодиака;
- зажим для галстука;
- брелок или кулон из камня-оберега;
- качественная канцелярия;
- электронные гаджеты.
Цена презента волнует мужчину Близнеца меньше, чем его смысловая наполненность. Креативность в преподнесении подарка - это будет 99% успеха.
Например, если позволяет степень знакомства - успейте поздравить его до 00:01 в день рождения. Такие жесты нравятся мужчинам Близнецам, и они долго об этом не забывают.
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