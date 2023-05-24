Близнецы - знак зодиака, который относится к тригону Воздух. Знак третий по счету, он идет за Тельцом и перед знаком Рак.

День рождения Близнецов приходится на период с 22 мая по 21 июня. Согласно гороскопам, знак Близнецы - обаятельные и обходительные, великодушные и умные, талантливые и артистичные люди, рожденные под покровительством Меркурия.

Представители этого знака не приемлют покоя, это сложные двойственные люди, склонные к резкой смене настроения, они азартны и независимы, эгоистичны и эпатажны. Можно предположить, что влияние стыка сезонов весна-лето и делает Близнецов такими переменчивыми и стремящимися к свободе, как и воздушная стихия, к которой относится знак.

В то же время Близнецы общительны, отзывчивы и щедры, остроумны и харизматичны, аккуратны и самостоятельны в быту, заботливы.

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Что любят Близнецы - черты характера

Представители этого знака любят все новое, любят принимать гостей и устраивать вечеринки, любят комфорт и простоту - и не любят вычурностей и условностей. Одним из самых удачных подарков для Близнецов как женщин, так и мужчин, может стать сувенир или аксессуар с камнем-оберегом.

Чтобы понять, какой талисман нужен Близнецам, посмотрите на дату рождения вашего именинника:

21-31 мая, первая декада - яшма, агат. Больше всего подходят камни зеленого, оранжевого, желтого цветов.

- яшма, агат. Больше всего подходят камни зеленого, оранжевого, желтого цветов. 1-10 июня, вторая декада - горный хрусталь, тигровый глаз, гранат, хризопраз, жемчуг.

- горный хрусталь, тигровый глаз, гранат, хризопраз, жемчуг. 11-21 июня, третья декада - топаз, сапфир, изумруд, лунный камень.

Еще лучше, если вам удастся раздобыть, заказать или сделать такой сувенир собственноручно. Изделие ручной работы с использованием камня-оберега наверняка обеспечит Близнецам яркие эмоции.

Что любят женщины Близнецы - лучшие подарки

Девушки-воздух оригинальны и непредсказуемы, даже несколько легкомысленны. Но в подарках, как и людях, больше ценят суть, а не упаковку.

Хорошим подарком станут:

Эмоции и впечатления - туристическая поездка, романтический ужин при свечах в необычной обстановке, сертификат на экстремальные впечатления, билеты на премьеру. Чем необычнее и ярче - тем лучше.

Ювелирные изделия, яркие живые цветы, статуэтки аиста или совы из любых материалов.

Для любящих активный отдых женщин Близнецов подойдет любой полезный спортивный инвентарь, в зависимости от ее увлечений - от термокружки или палатки до велосипеда или роликов.

Из дорогих подарков выбирайте продукцию известных брендов, все самое модное и новое, будь то духи, набор косметики, аксессуары для волос и любые другие украшения.

Подарок Близнецам на день рождения - что подарить мужчинам

Постоянно ощущая тягу к изменениям, мужчина Близнец будет рад дать ей выход, отправившись в путешествие. Это новое место, новые эмоции, новые впечатления - туристическая поездка отлично подойдет для энергичных представителей этого знака.

А если путешествовать по стране или за границу нет возможности - подойдет и обычный пикник. Главное, подготовить необычное его проведение. Используйте новые блюда, организуйте конкурс шашлыков, подготовьте видеопоздравление, записанное гостями для именинника в стихах собственного сочинения. Основное правило - никакой банальщины!

Порадуют мужчину Близнеца такие подарки:

пресс-папье или просто любая вещица, которую можно поставить на рабочем столе, с изображением знака зодиака;

зажим для галстука;

брелок или кулон из камня-оберега;

качественная канцелярия;

электронные гаджеты.

Цена презента волнует мужчину Близнеца меньше, чем его смысловая наполненность. Креативность в преподнесении подарка - это будет 99% успеха.

Например, если позволяет степень знакомства - успейте поздравить его до 00:01 в день рождения. Такие жесты нравятся мужчинам Близнецам, и они долго об этом не забывают.

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