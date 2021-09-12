Когда и как правильно загадывать желания, чтобы они сбылись поскорее – выяснил УНИАН.

В воскресенье миром управляет Солнце. Это значит, что день пронизан благоприятной божественной энергетикой. Это день радости и любви. Так что самое время узнать, как загадать желание на любовь – и действовать. Тем более что и гороскоп на сегодня благоприятен для амурных вопросов.

Впрочем, в этом деле главное – понять принцип, как правильно загадывать желания Вселенной. А дальше – можно формулировать свои пожелания не только в любовной сфере, но и во всех остальных.

Как правильно загадать желание: все нюансы

Даже если вы решили написать желание на листочке, чтобы оно сбылось наверняка – желание потом всё равно нужно проговаривать вслух, утверждают эзотерики. Слова обладают большой силой, о которой многие незаслуженно забывают.

При этом нужно соблюдать ряд правил:

не использовать в формулировке отрицания – никаких частиц "не";

используйте повелительное наклонение – желание должно звучать как приказ, а не просьба: "Желаю быть… Необходимо добиться… Да будет так! Будь по-моему!";

только будущее время – никакого прошедшего;

формулировка должна быть точной и детальной.

После того, как желание сформулировано, записано и прочитано вслух – нужно мысленно отпустить его на просторы Вселенной. Для этого советуют представить, как пожелание улетает, например, привязанное к воздушному шарику или птичьей лапке. Можно даже купить воздушный шарик – привязать к нему записку с пожеланием – и отпустить их вместе в небо в самом буквальном смысле.

Есть еще один вариант: не привязывать записку к шарику, а сжечь – и тогда уже развеять пепел от записки по ветру.

А чтобы желание сбылось как можно быстрее – эзотерики советуют загадывать своё самое сокровенное пожелание в отличном расположении духа и с искренней верой в результат.

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Автор: Диана Беловодская